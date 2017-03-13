Böyle mi olmalı?

Ahmet İkidereli

KKTC’nin Turizm Başkenti Girne son yıllarda büyük sorunlarla boğuşuyor. İdari sıkıntılar kentin çehresine kötü olumsuz olarak yansırken, bu önemli şehri ziyaret edenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Asfalt yollar dökülüyor

Altyapı eksikliklerinin bir türlü tamamlanmadığı kent toz toprak içinde bir şantiyeyi andırırken, kısa süre önce yenilenen asfaltlar ise ya göçmüş ya da parçalanmış yapısıyla araçlara tehlike arz ediyor.

Tarihi liman facia

Girne’nin gözbebeği konumundaki tarihi limanın görüntüsü ise tam bir facia. Limanın çevresini çöplük alanına çeviren evsel atıklar yatların bağlı bulunduğu denize kadar ulaşmış durumda. Adeta yüzer bir çöplüğü andıran limanın görüntüsü kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin tepkisine neden oluyor.