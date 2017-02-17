Boyra: "Hak ve özgürlükler kısıtlanmamalı"

Deniz Abidin

İlerleyen teknolojinin hayatımıza yayılmasıyla birlikte bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi çağdaş iletişim araçları veya pos makinası gibi alışveriş araçları kullanılarak elektronik ortamda işlenen suçların sayısı da her geçen gün artıyor. Bilişim suçu olarak adlandırılan ve ülkemizde de boy gösteren bu suçlarla ilgili bir yasanın bulunmaması olumsuz birçok kapıyı aralıyor. Bilişim suçları ve yasal boşluk konusunda Yeni Bakış’a konuşan Avukat Boysan Boyra, sadece yasa değil bilişim suçlarıyla ilgili yasal mevzuatın olmamasının da sorun teşkil ettiğini ifade etti.

Ülkemizde henüz bir bilişim yasası olmamasına rağmen Haksız Fiiler Yasası ve Ceza Yasası’yla bir takım önlemlerin alınabileceğinin altını çizen Boyra, hakaret niteliğindeki bir paylaşımın herhangi bir sosyal mecrada yayınlanmasının ispatı durumunda konunun suç teşkil edebileceğini ve yasal önlemler alınabileceğini kaydetti.

Boyra konuyla ilgili Yeni Bakış’a yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

“Mevcut yasalar içinde hakarete varan bir eylem yapılmışsa bu eylem ve davranış kovuşturulabilir. Bir şahsa hakaret edilmişse, hakaret eden kişi adına dava açılabilir. Bu sosyal medya için de geçerlidir. Örneğin, bir kişi adına bir facebook sayfası açılırsa ve onun altında hakaret içeren bir yayın yapıldığı ispatlanırsa böyle bir dava tutmamış olur. Bilişim konusunda birçok konu var. Telif hakkı da bunlardan biridir. Bu konuda bir belirsizlik vardır. Söz konusu yasa çok geniş kapsamlı olarak hazırlanmalıdır”

“Ciddi endişelerim var”

Boyra, Bilişim Yasası hazırlanırken insan hakları veya düşünce özgürlüklerini zedeleyen bir şekilde hazırlanmaması gerektiği konusunda uyardı. Boyra, kişilerin özel hayatıyla ilgili yasanın da dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, komitenin bu konuda çok iyi çalışması gerektiğinin altını çizdi. Boyra, şu an komitede olan ve Meclis’ten geçmesi planlanan Bilişim Yasası konusunda ciddi endişeleri olduğunu belirterek, bu yasa yapılırken kişilerin hak ve özgürlüklerinin daha çok kısıtlanacağını düşündüğünü kaydetti. Boyra, insan, hak ve özgürlükler dikkate alınmadan ve özel hayatın da gizliliği gözetilmeden yapılacak bir yasanın ciddi sonuçlar yaratacağını belirtti.

“Hak ve özgürlükler kısıtlanmamalı”

Boyra, bir yasanın ortaya çıktıktan sonra değiştirilmesinin çok zor olduğuna vurgu yaparak, herkesin kendi düşüncesini belirtmesinin yasal hakkı olduğunu söyledi. Boyra, başkasının hakkını ihlal etmemek şartıyla bunun böyle olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti, “şimdi yapılacak yasa bunu kısıtlarsa endişelerim gerçekleşmiş olacak. Hak ve özgürlükleri kısıtlayan bir yasa yapılırsa ve özellikle facebook’ta ‘ben senin görüşünü beğenmedim ve sayfanı kapatıyorum’ gibi bir yetki verilirse ne olacak? Gezi Parkı’nda olan olaylarda olduğu gibi bunu bir hak saymayıp, devleti yıkıcı faaliyet olarak sayılması ve yine sosyal medya hesaplarının kapatılması söz konusu olursa ne olacak?” diye konuştu.

“Yasanın taslağı tartışmaya açılmalıdır”

Hak ve özgürlüklere saygılı olacak bir Bilişim Yasası’nın çıkması gerektiğini belirten Boyra, “bizde bir hastalık vardır. Yasa yapılacağı zaman Türkiye’deki yasalara bakılarak yapılıyor. Türkiye’deki yasaların aynısını burada da geçiriyorlar. Bu büyük bir hatadır. Bir yasa hazırlanırken dünyadaki tüm örneklerini incelemek, hukuk fakültesindeki akademisyenlerden de yardım alınmalıdır. Taslak hazırlandığında bize açıklasınlar, görelim. Tartışmaya açsınlar ve ona göre yasa geçirsinler. Ben Meclis’ten geçen birçok yasada birçok hata gördüm. O nedenle bu konuda çok fazla içim rahat değil” dedi.