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Bozdağ: "Referandum tarihi 16 Nisan görünüyor"

Bozdağ: "Referandum tarihi 16 Nisan görünüyor"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Referandum tarihi 16 Nisan olarak görünüyor" dedi.

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TRT Haber'e konuk olan Bozdağ, referandum tarihini açıkladı. Bozdağ'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

  • Referandum tarihi 16 Nisan olarak görünüyor.
  • Kirli bir kampanya yürütülüyor, biz halkımıza bu konuyu doğru bir şekilde anlatacağız.
  • 'Hayır' kampanyasını yürütenler AK Parti'nin içine yönelik de hesap yapıyor.
  • MHP'liler (Genel Başkan Devlet) Bahçeli'nin etrafında kenetlenerek gerekli cevabı verdiler.
  • Bu değişiklik paketi Türkiye'nin sıçrama yapması için oldukça önemlidir.

 

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