Bozdağ: "Referandum tarihi 16 Nisan görünüyor"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Referandum tarihi 16 Nisan olarak görünüyor" dedi.
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TRT Haber'e konuk olan Bozdağ, referandum tarihini açıkladı. Bozdağ'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
- Referandum tarihi 16 Nisan olarak görünüyor.
- Kirli bir kampanya yürütülüyor, biz halkımıza bu konuyu doğru bir şekilde anlatacağız.
- 'Hayır' kampanyasını yürütenler AK Parti'nin içine yönelik de hesap yapıyor.
- MHP'liler (Genel Başkan Devlet) Bahçeli'nin etrafında kenetlenerek gerekli cevabı verdiler.
- Bu değişiklik paketi Türkiye'nin sıçrama yapması için oldukça önemlidir.
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