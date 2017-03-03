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  3. Bozdağ'ın mitingini iptal eden kasabada bomba alarmı
Bozdağ'ın mitingini iptal eden kasabada bomba alarmı

Bozdağ'ın mitingini iptal eden kasabada bomba alarmı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılacağı etkinliği 'mekanın kapasitesinin yetersiz olduğu' gerekçesiyle iptal eden Gaggenau'da belediye binası gelen bomba ihbarının ardından boşaltıldı.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılacağı etkinliği 'mekanın kapasitesinin yetersiz olduğu' gerekçesiyle iptal eden Gaggenau'da belediye binası gelen bomba ihbarının ardından boşaltıldı.

AFP'ye konuşan bir yetkili yerel saatle 07.30'da telefon açan bir kişinin bomba ihbarında bulunduğunu belirterek, "Arayan kişi Türk bakanın etkinliğinin iptal edilmesini gerekçe olarak gösterdi" dedi.

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