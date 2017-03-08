'Bozkurt işareti' yapan Yıldırım'a: "Ördek avına çıkmış ördek taklidi"

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanlarından Hakan Ünser, Başbakan Binali Yıldırım'ın grup toplantısında gülümseyerek bozkurt işareti yapmasına, "Ördek avına çıkmış, ördek taklidi yapan avcı gülüşü" yorumunu yaptı.

"Ülkücü tavır hayır" kampanyası başlatan Ülkü Ocakları eski Genel Başkanlarından Ünser, KRT'de Çağlar Cilara'nın hazırlayıp sunduğu "Haber Merkezi" programına konuk oldu.

"Ülkücülerin yüzde 80'i 'Hayır' diyecek"

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Hakan Ünser ülkücülerin yüzde 80'inin hayır oyu vereceğini söyledi. Ünser ayrıca, yeni düzenlemenin ülkeyi tek adamlığa götüreceğini şu sözlerle ifade etti:

"150 yıllık bir parlamento geçmişimiz var, biz bu tek adamlardan kurtulup bugünlere geldik yeniden tek adamlığa dönmeyelim. Ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim, ülkücü camia yüzde 80'nin üzerinde hayır oyu kullanacaktır. yüzde 20 evet diyecek değildir. Kararsız çok."