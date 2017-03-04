Bozkurt: "Yasa yaptılar, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar"

Deniz Abidin

Meclis Eski Başkanı İsmail Bozkurt, siyasetin sorun çözme sanatı olmasına karşın, ülke siyasetçilerin sorunları çözemediğine dikkat çekerek, “ 30 yıl önceki sorunlar bugün katlanarak devam ediyor ” dedi.

Bozkurt, parlamentonun bugünkü yapısıyla demokratik meşruiyet konusunda sıkıntı yaşadığına dikkat çekerek, ülke yararına reformların gerçekleşebilmesi için güçlü bir yapıya ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

Bozkurt, Parlamenter sistem için geçmişte çok mücadele vermelerine karşın “Bu gömlek bize çok uymadı” diyerek, bu aşamada başkanlık sisteminin de tartışılmaya açılması gerektiğini kaydetti.Meclis Eski Başkanı İsmail Bozkurt, önümüzdeki ilk seçimde ülkede ciddi anlamda değişiklikler olacağına inandığını belirterek, halkın bunun sinyalini birkaç seçimdir vermekte olduğunu söyledi. Bozkurt, halkın Anayasa referandumunda “hayır” demekle bir süre önce hükümeti uyarıda bulunduğuna dikkat çekti. Bozkurt, anket sonuçlarının da değişikliğin olacağını gösterdiğini belirterek, ülke siyasetinin iyi bir durumda olmadığını kaydetti. Bozkurt, toplanmak için parlamentoların artık yarıdan fazla sayıya ihtiyaç duymadığına vurgu yaparak, İngiliz Parlamentosunu bu konuda örnek olarak gösterdi. Bozkurt, İngiliz Parlamentosunda 600’ün üzerinde milletvekili olduğunu, ancak 20 civarında vekil ile birleşimin yapılabileceğini belirtti. Bozkurt, meclisin bugün yaşadığı sıkıntının bir anayasal sorun olduğunu ifade ederek, şunları söyledi, “Siyaset benim dönemimde de böyleydi. Muhalefet Meclis’in toplanma mecburiyetini her zaman iktidara yükler. Dolayısıyla iktidar çoğunluğu sağlamayınca diğerleri de içeriye girmezdi. Bu hoş bir anlayış değildir. Bu bazı durumlarda siyasal bir taktik olabilir. Ancak bu durumun sürekli olması hoş değildir”

“Demokratik meşruiyet konusunda sıkıntı var”

Bozkurt, Meclis’in dört kez toplanamamasının hükümet ortakları arasında ciddi sorun olduğunu düşündürdüğünü belirterek, bu yaşananlar ışığında erken seçimin bir an önce olması gerektiğini söyledi. Bozkurt, bu süreçte yaşananların ve birkaç hükümetin gidip gelmesinin parlamentonun demokratik meşruiyet konusunda sıkıntı yaşadığının bir göstergesi olduğunu kaydetti. Bozkurt, milletvekilliği süresinin beş yıl olmasına karşın demokratik meşruiyet diye bir şeyin olduğuna dikkat çekti. Bozkurt, tüm bunlar yaşanırken Kıbrıs sorununda da çok kritik bir aşamadan geçtiğine dikkat çekerek, Kıbrıs Türk halkının bir karar verme noktasına geldiğini kaydetti. “Federasyon gündemde mi değil mi bunu konuşmak lazım” diyen Bozkurt, bu konunun tartışılmaya açılması gerektiğini söyledi. Bozkurt, Kıbrıs sorunu yanında ülkenin ekonomik durumu da düşünüldüğünde bir yıl sonra olacak olan genel seçimlerin daha erkene alınmasının en doğru karar olacağını kaydetti.

“Güçlü bir irade çıkmaz diye seçimden kaçmak olmaz”

Bozkurt, “Seçim olsa da bir şey değişmez” anlayışının doğru olmadığını, değişmeyecek olsa bile buna halkın karar vermesi gerektiğini belirtti. Bozkurt, reformların yerine gelmesi için ülkenin güçlü bir iktidara ihtiyacı olduğunu söyleyerek, böyle bir şeyin olma ihtimali azdır diye seçimden kaçmanın doğru bir yaklaşım olmadığını kaydetti. Bozkurt, “Siyaset denilen şey budur” dedi.

“Bu gömlek bize çok uymadı”

Bozkurt, Başkanlık sisteminin de bu aşamada tartışılması gerektiğine vurgu yaparak, parlamenter sistem için zamanında çok mücadele verildiğini anımsattı. Bozkurt, “Bu gömlek bize çok uymadı” diyerek, buna karşılık Başkanlık sisteminin tartışılmaya açılması gerektiğini, ancak katı bir başkanlık sistemi değil, katı kuralların arkasına saklanmadan kendimize özgü sistem yaratılması gerektiğini savundu. Bozkurt, şöyle devam etti, “Dünyadaki başarılı ülkeler böyledir. Almanya mesela öyledir. Parlamenter sistemdir, ancak hiçbir zaman hükümet bunalımı olmaz. Olmaz, çünkü orada bir hükümet kurulduktan sonra o hükümete güvensizlik oyu verenler alternatif hükümeti de göstermek durumundadırlar. İsrail’de benzer sistem vardır. Yani kendimize özgü, yarı başkanlık denilebilir mesela. Bu sistem de artık tartışılmalıdır”

“30 yıl önce ne sorun varsa şimdi de aynısı var”

Siyasetin sorun çözme sanatı olduğunu belirten Bozkurt, buna karşın siyasilerin ülkenin sorunlarını çözmediğini kaydetti. Bozkurt, 30 yıl önce aktif politikadan ayrıldığını anımsatarak , o zaman ne sorun varsa şimdi de aynilerinin yaşandığını, hatta mevcutlara yenilerinin eklendiğini söyledi. Bozkurt, ülkedeki siyasetçinin de sorun bir parçası haline geldiğini kaydetti.

“Yasa yaptılar, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar”

Bozkurt, “Hükümet Seçim ve Halk Oylaması Yasası yaptı, onu da yüzüne gözüne bulaştırdı” diyerek, bu zihniyetle, seçim yasası beni nasıl en çok kurtarır zihniyetiyle yasa yapılmasının doğru olmadığını kaydetti.

“Demokrasiye inanıyorsanız halktan kaçmayacaksınız”

Bozkurt şunları belirtti, “Bir başka çözüm yolu İsviçre’deki gibi birçok konuyu referanduma sunmak olabilir. Ancak bakıyoruz ki bizim Meclisimiz Anayasa değişikliğinin referanduma sunulmasını bile ortadan kaldırmaya çalıştı. Görüşme sürecinde de kabul edilebilir konulardan biridir bu. Federal Anayasanın değiştirilmesi konusu iki halkın referandumuna sunulmayacak olması kabul edilebilir değildir. Buna karar verecek olan halktır. Görüşme sürecinde bunun bu şekilde olmasının gerekçesini halk yanlış yapabilir şeklinde gösteriyorlar. Demokrasiye inanıyorsanız, yolunuz demokrasi yolu ise halktan kaçmayacaksınız ve halka da güveneceksiniz”