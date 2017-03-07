Bozkurt’tan MTG için başkanlık hamlesi

Metin Delideniz

Sadece Havadis Gazetesi’nin şahit olduğu gelişmelerin ardından Mağusa Türk Gücü’nde yaşanan sorunlar gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Mağusa Türk Gücü’nde bu sezon sorunlar bitmek bilmedi. Sezona kötü başlayan ve ilk devre sonunda düşme hattında kalan Mağusa Türk Gücü’nde teknik ekiple ilk devreden yollar ayrılmış ve devre arasında da takımın birçok futbolcusu satılmıştı. İkinci devreye toparlanarak başlayan MTG’de daha sonra ise krizler yine devam etti. İlk devrede olduğu gibi ikinci devrede de futbolcu maaşları ödenmediği için başarısız sonuçlar da ardı sıra gelmeye başladı.

MTG’de dün itibariyle de yepyeni ve büyük kriz ortaya çıktı.

Bozkurt’tan başkanlık hamlesi

Mağusa Türk Gücü’nde bu sezon adına yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip eden MTG sevdalısı ve geçmiş dönemlerde kulübe karşılıksız birçok maddi ve manevi katkılarda bulunan NorthernLand Construction direktörü Koral Bozkurt, başkanlığa talip oldu. Mağusalı iş adamı Koral Bozkurt, MTG’deki gidişattan memnun olmayıp ve kulübün içinde bulunduğu maddi sıkıntılardan ötürü, MTG Başkanı Şükrü Şemmedi’nin Mağusa’da yayınlanan aylık bir dergiye “Biri çıkıp ben başkanlığı devralırım derse bu görevi ona devrederim” açıklamasının ardından göreve talip olduğu öğrenildi.

Gizli görüşmeyi Havadis takip etti

Aslında Koral Bozkurt ile Şükrü Şemmedi, ilk olarak geçtiğimiz Cuma günü gizli bir görüşme yapmıştı. Yine sadece Havadis’in haberdar olduğu bu görüşme tarafların isteği üzerine basına yansımaması için gündeme getirilmemişti. Gizli görüşmede Koral Bozkurt’un, Şükrü Şemmedi’ye dergiye yapmış olduğu açıklamaya dayanarak başkanlık görevine talip olduğu öğrenildi.

Bozkurt başkanlık konusunu kapattı

Bunun üzerine taraflar dün yeniden bir araya geldi. Mağusa’daki bir restoranda gerçekleşen görüşme sonunda Şükrü Şemmedi ve Koral Bozkurt bir ara dışarıya çıkarak kısa bir konuşma daha yaptılar. Sonrasında ise Koral Bozkurt bu işin olmayacağını belirtti. Bozkurt yaptığı açıklamada başkanın sezon sonuna kadar göreve devam etmek istediğini ve kendisinin de sezon sonunda böyle bir talebi olmayacağını söyleyerek ya şimdi ya da hiç dedi.

Şemmedi alacaklarını istedi

Bu olay sonrasında gazetemizin yaptığı araştırmaya göre cuma günkü ilk görüşmeden sonra Mağusa camiasındaki söylentilere göre Şükrü Şemmedi’nin, Koral Bozkurt’tan, başkanlığı döneminde MTG’ye yapmış olduğu bazı maddi yatırımları talep etmesi üzerine Koral Bozkurt’un bu rakamın ne olduğunu sormadan konuyu kapattığı öğrenildi.

Bozkurt projelerini hazırlamıştı

Koral Bozkurt ile yaptığımız görüşmede, Mağusalı iş adamı MTG’ye başkan olması halinde ekibiyle birlikte 5 yıllık bir proje hazırladığı ve proje içinde en az 3 şampiyonluk ve takıma kalıcı tesis ile gelişmiş bir alt yapı çalışması olduğunu bildirdi. Bu konudaki tüm kaynakların hepsinin hazır olduğunu da açıklayan Bozkurt, özellikle takımdan ayrılan Uğur’u bile bedeli ne olursa olsun geri alacağını ifade etti.

MTG sahada 10 kişi, moraller bozuk

Havadis bu gelişmelerden sonra MTG’nin dünkü antrenmanını da takip etti. Düşme potasında olan MTG 10 kişi ile idman yaptı. Sahada futbolcuların morallerinin bozuk olduğu gözlemlendi. Nedeni araştırıldığında ise teknik direktör Kılıç Ali Kahraman’ın takıma ve takım kaptanına bugün oyunculara alacaklarının bir kısmının ödeneceğine dair söz verilmesiydi. Ancak antrenman boyunca sahaya kimsenin gelmemesinden dolayı morallerin bozuk olduğu öğrenildi.

Mike ve Kabore: “Söz verdiler yalan söyledik”

MTG’nin iki yabancısı Mike ve Kabore de dünkü idman oldukça moralsiz ve isteksizdi. Yabancı oyuncularla yapılan görüşme sonunda ise ilginç detaylar ortaya çıktı. İki futbolcu daha önce gerçekleşen basın toplantısına başkanın kendilerine söz vermesi üzerine katıldıklarını ve basın toplantısında da bu nedenle paralarını aldıkları açıklamasını yaptıklarını söylediler. Ancak yabancı oyuncular, başkanın söylediği gibi kendilerine paralarını ödemediğini açıkladı.

Futbolcular kulübe giderek başkanı bekledi

MTG’nin dünkü idmanın ardından teknik direktör ve takım kaptanı Türkkan ile birlikte oyuncular kulübe giderek başkanı beklediler. Başkanın ödeme sözünü tutması için futbolcular terli terli kulüpte beklerken elde edilen bilgiyle göre başkanın telefonlara bakmadığını ve kendisine ulaşılamadığı öğrenildi. Daha sonra ise futbolcular başkana ulaşılamayınca kulüpten ayrıldılar.

KTFF’den dün 25 Bin TL verildi

Gün boyu devam eden gelişmeler sonunda yine yapılan araştırmaya göre MTG’nin KTFF’den alacağı olan 25 Bin TL’lik ödeme dün yapıldı. 25 Bin TL’lik çek nakite çevrilerek paranın Şükrü Şemmedi’ye verildiği tespit edildi. Bazı duyumlara göre de Şükrü Şemmedi’nin bugün Türkiye’ye gideceği belirtiliyor.

Kılıç Ali Kahraman: "Bırakma noktasındayım"

MTG Teknik Direktörü Kılıç Ali Kahraman ile yaptığımız sohbette ise bu durumun birkaç gün daha böyle devam etmesi durumunda kendisinin de görevi bırakacağını açıkladı. Kahraman, kendisinin ve yardımcılarının alacaklarının önemi olmadığını ancak futbolculara verilen sözlerin tutulması gerektiğini söyleyerek hafta sonu oynanacak maça bu oyuncuları bu şartlar altında hazırlayamayacağını belirtti.

Taraftarlardan tepki

Camiayı yakından tanıyan taraftarlar da yaşanan bu durumdan pek hoşnut olmadı. Taraftarlar, Koral Bozkurt gibi değerli bir iş adamının MTG’nin en büyük şansı olduğunu savunarak Şükrü Şemmedi’nin bu şansı tepmesinin büyük yanlış olduğu görüşündeler.

Bozkurt’tan açık kapı

Dün gün boyu devam eden gelişmeler sonunda ise Koral Bozkurt açık bir kapı daha bıraktı. Bozkurt, 3-4 gün daha bu fikrindeki kapıyı açık tutacağını ve Şükrü Şemmedi’nin genel kurula gitmesi durumunda başkanlık görevini kabul edeceğini belirterek başkan olur olmaz da ilk işinin kulüpteki herkesin alacağının anında ödeneceğini söyledi.