Kıbrıslı Türk yazar İsmail Bozkurt’un üç romanı Sırpça’ya çevrildi.

“Bir Gecede”, “Yusufçuklar Oldu Mu?” ve “Bir Gün Belki” romanları Sırpçaya çevrilen İsmail Bozkurt’un 3 ay önce kitapseverlerle buluşan “Kaza” isimli romanının da tercümesi için girişimler başladı.

Bu üç romandan “Bir Gecede,” Sırpçadan önce destanlaştırılarak Gagauz Türkçesi (2005) ve Ukraynaca (2005) da yayınlanmıştı.

Türkiye’de 4. baskısı yapılan “Yusufçuklar Oldu Mu?” romanı da Sırpçaya çevrilmeden önce, Makedonca (2000), Bulgarca (2000) ve Azerbaycan Türkçesi’ne (2005) çevrilip yayınlandı.

“Bir Gün Belki” romanı 2003 ve 2005’te iki baskı yaptı ve Sırpçadan önce Azerbaycan Türkçesi ve Ukrayna’da Rusça’ya (2005) çevrildi.

Azerbaycan’da 2004 yılının en iyi kitabı seçildi.