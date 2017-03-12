Lefkoşa16 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Zayıflamak için yerken iki kere düşünün
  • Gece sık uyananlar dikkat!
  • Çocukta göz tembelliğine dikkat
  • 40 yaşın üzerindeyseniz dikkat
  • Bu 7 davranış böbreklerinizi bitiriyor
  • Yürürken bacak ağrısı çekiyorsanız dikkat!
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KÜLTÜR SANAT

  3. Bozkurt’un üç romanı Sırpça’ya çevrildi
Bozkurt’un üç romanı Sırpça’ya çevrildi

Bozkurt’un üç romanı Sırpça’ya çevrildi

Kıbrıslı Türk yazar İsmail Bozkurt’un üç romanı Sırpça’ya çevrildi.

A+A-

Kıbrıslı Türk yazar İsmail Bozkurt’un üç romanı Sırpça’ya çevrildi.

“Bir Gecede”, “Yusufçuklar Oldu Mu?” ve “Bir Gün Belki” romanları Sırpçaya çevrilen İsmail Bozkurt’un 3 ay önce kitapseverlerle buluşan “Kaza” isimli romanının da tercümesi için girişimler başladı.

Bu üç romandan “Bir Gecede,” Sırpçadan önce destanlaştırılarak Gagauz Türkçesi (2005) ve Ukraynaca (2005) da yayınlanmıştı.

Türkiye’de 4. baskısı yapılan “Yusufçuklar Oldu Mu?” romanı da Sırpçaya çevrilmeden önce, Makedonca (2000), Bulgarca (2000) ve Azerbaycan Türkçesi’ne (2005) çevrilip yayınlandı.

“Bir Gün Belki” romanı 2003 ve 2005’te iki baskı yaptı ve Sırpçadan önce Azerbaycan Türkçesi ve Ukrayna’da Rusça’ya (2005) çevrildi.

Azerbaycan’da 2004 yılının en iyi kitabı seçildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.