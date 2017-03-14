Brexit yasa tasarısı Lordlar Kamarası'ndan geçti
İngiltere'nin Brexit sürecini başlatacak 50. maddeyi işletme yetkisinin hükümete devredilmesini öngören yasa tasarısı İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarasından geçti.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini başlatacak 50. maddeyi işletme yetkisinin hükümete devredilmesini öngören yasa tasarısı İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarasından geçti.
"Brexit Yasa Tasarısı"na ilişkin İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan görüşmelerin ardından tasarının bütünü Lordlar Kamarasının gündemine getirilerek genel kurulda oylamaya sunuldu.
Değişikliğe uğramadan 118'e karşı 274 oyla kabul edilen tasarı, son onay ve yürürlük için kraliyete sevk edildi.
Tasarının bugün İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından imzalanıp kraliyetin onayının ardından yasalaşması bekleniyor.
İngiliz hükümeti, tasarının yasalaşmasını takiben bu ay sonuna doğru Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini yürürlüğe koymayı hedefliyor.
Söz konusu maddenin yürürlüğe girmesinin ardından resmi olarak başlayacak müzakere süreciyle İngiltere iki yıl içinde AB'den ayrılacak.
İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmıştı.
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