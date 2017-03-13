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Brezilya'da fırtına 2 can aldı

Brezilya'da fırtına 2 can aldı

Brezilya'nın güneyini etkisi altına alan fırtınada 2 kişi öldü, 10 kişi kayboldu.

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Brezilya'nın güneyini etkisi altına alan fırtınada 2 kişi öldü, 10 kişi kayboldu.

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaleti yönetiminden yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı, 100'den fazla evin yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, 10 kişinin kaybolduğu fırtınadan en çok etkilenen kentlerden biri olan Sao Francisco de Paula'daki mağdurlara maddi yardımda bulunulacağı ifade edildi.

Yerel medyada yayınlanan fotoğraflarda, eyaletin başkenti Porto Alegre'nin sular altında kaldığı ve birçok evin yıkıldığı görüldü.

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