Brezilya'da hapishane firarileri aranıyor

Brezilya'nın kuzeyindeki Amazonas eyaletinde çıkan ve 64 mahkûmun hayatını kaybetmesine neden olan iki isyanda firar eden 114 tutuklu ve mahkum hâlâ aranıyor.

BBC'nin haberine göre, yetkililer ayaklanmalarda 184 kişinin firar ettiğini ve bunlardan 70'inin yakalandığını belirtti.

Eyalete gönderilen 100'e yakın takviye polisle firarilerin aranmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Amazonas'a bağlı Manaus şehrindeki Anisio Jobim Cezaevi'nin Müdürü Jose Carvalho da Silva, salı günü "Kuzey Ailesi" adlı çeteden rüşvet aldığı iddiasıyla görevden alınmıştı.

Amazonas Valisi Jose Melo, pazartesi günü yaptığı açıklamada, hükümete yardım çağrısında bulunmuştu.

Brezilya'da 2 Ocak'ta 64 kişinin öldüğü Anisio Jobim Cezaevinde 17 saat süren ayaklanmada 87 tutuklu ve mahkûm kargaşadan faydalanarak firar etmiş, bunlardan 40 kadarı yakalanmıştı. İsyan sonrası yapılan aramalarda hapishane duvarında bulunan bir delikten silah sokulduğu anlaşılmış ve koğuşlarda ateşli silahlar ele geçirilmişti. Yetkililer, Brezilya'daki iki rakip uyuşturucu çetesinin, ülkedeki bazı hapishanelerin kontrolünü ele geçirmek için ayaklanma çıkardığını kaydetmişti.

Amazonas'da Antonio Trindade Cezaevi'ndeki isyandan saatler sonra Anisio Jobim Cezaevi'nde ayaklanma çıkmıştı.

Adalet Bakanlığı, cuma günü, ülkenin kuzeyindeki Roraima eyaletinin Monte Cristo Hapishanesinde çıkan ayaklanmada da en az 33 mahkûmun öldüğünü açıklamıştı.

Yılbaşından bu yana ülkenin iki ayrı eyaletindeki hapishanelerde çıkan 3 ayaklanmada 100'ü aşkın tutuklu hayatını kaybetmişti.

Brezilya tarihinin en kanlı ayaklanmasına sahne olan Sao Paulo'daki Carandiru Hapishanesi'nde 1992'de yaşanan kargaşa ve isyanı bastırmak isteyen güvenlik birimlerin yaptığı operasyonda 111 mahkûm ölmüştü.