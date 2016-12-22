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Brezilya'da hapishanede isyan

Brezilya'da hapishanede isyan

Brezilya'da bir hapishanede çıkan isyanda mahkumların yataklarını ateşe vermesi sonucu dört kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Brezilya'da bir hapishanede çıkan isyanda mahkumların yataklarını ateşe vermesi sonucu dört kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde bulunan Getulio Vargas Hapishanesi yetkilileri, mahkumların görüş günlerinin geçici olarak yapılmamasını protesto ettiğini açıkladı. 

Yetkililer, isyan çıkarıp hücrelerindeki yatakları ateşe veren mahkumlardan dördünün dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini, sekizinin yaralandığını ifade etti. 

Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. 

Cezaevinde 56 kişilik kapasiteye rağmen 137 mahkumun kaldığı belirtildi.

Ülkede ekim ayında iki karşıt grup arasında çıkan çatışmada 25 mahkum hayatını kaybetmişti. 

Brezilya, en fazla mahkumun olduğu dördüncü ülke. Ülke genelindeki hapishanelerde yaklaşık 600 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor.

Aşırı kalabalık ve yetersiz şartlara sahip hapishanelerde sık sık çatışma ya da isyan çıkıyor. 

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