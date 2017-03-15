Brezilya'da sarıhumma vakaları araştırılıyor

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde biri ölümlü 38 şüpheli sarıhumma vakasının rapor edildiği bildirildi.

Eyalet Sağlık Denetleme Müsteşarı Alexandre Chieppe, yaptığı açıklamada, hastalık şüphesi inceleme altında olan kişilerin yaşadığı yerlerden sağlık ekiplerinin sivrisinek numuneleri topladığını ve bu arada laboratuvar testlerinin sonuçlarını beklediklerini belirtti.

Chieppe, rapor edilen 38 vakanın Sağlık Bakanlığının şüpheli sayılma kriterlerini karşılamadığını ancak Sağlık Müdürlüğünün hastalık izleme sistemini daha hassas hale getirmek için bu kriterleri değiştirdiğini ifade etti.

Şu ana kadar eyalette 1 milyona yakın kişinin aşılandığını aktaran Chieppe, 10-12 milyon daha aşı gerektiğini aktardı. Chieppe, bütün eyalet sakinlerinin 15 günde aşılanamayacağını kaydederek, hedeflerinin yıl sonuna kadar ayda 1-2 milyon aşılama olduğunu sözlerine ekledi.

Rio de Janeiro eyaletindeki bütün halkın aşılanmasına karar verilmesinden sonra rapor edilen vakaların incelenmesinin hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Eyaletin Casimiro de Abreu bölgesindeki bir ölüm de sarıhumma şüphesi ile araştırılıyor.

Rio de Janeiro Sağlık Müdürlüğü hastalık izleme sistemini daha hassas hale getirmek için 7 güne kadar ateşi olan ve baş, kas ve eklem ağrısı, kusma, sarılık ve kanama belirtilerinden en az ikisine sahip hastaları ve sarıhumma bulaşma alanlarında son 15 günde ikamet eden veya seyahat eden kişileri ileri araştırma için şüpheli vaka olarak belirleyebilme kararı almıştı.