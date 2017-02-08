BRT'ye siber saldırı!
BRT'nin sitesi son 12 saat içerisinde iki kez siber korsanların saldırısına uğradı.
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BRT'nin sitesi son 12 saat içerisinde iki kez siber korsanların saldırısına uğradı.
Dün akşam saat 23:37’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Aplıç Kapısı’nda yaptığı incelemeyle ilgili haber ile bugün saat 10:54’de yine Akıncı’nın Hürriyet Daily News Gazetesi’ne verdiği demeçle ilgili haber hackerların saldırısı nedeniyle sabote edildi.
Saldırı kısa süre sonra site yönetimi tarafından engellendi.
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