BRT'ye siber saldırı!

BRT'nin sitesi son 12 saat içerisinde iki kez siber korsanların saldırısına uğradı.

Dün akşam saat 23:37’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Aplıç Kapısı’nda yaptığı incelemeyle ilgili haber ile bugün saat 10:54’de yine Akıncı’nın Hürriyet Daily News Gazetesi’ne verdiği demeçle ilgili haber hackerların saldırısı nedeniyle sabote edildi.

Saldırı kısa süre sonra site yönetimi tarafından engellendi.