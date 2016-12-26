Bruma ve Yasin Öztekin arasında pas kavgası

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası Yasin Öztekin ile Bruma arasında pas kavgası çıktı

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'u 5-1 yendiği maçın ardından soyunma odasında iki yıldız isim pas kavgası yüzünden tartıştığı öğrenildi.



Pas kavgası nedeniyle iki ismin soyunma odasında birbirinin üzerine yürüdüğü ancak takım arkadaşları ve teknik direktör Jan Olde Riekerink'in araya girmesi sayesinde tartışmanın büyümeden önlendiği belirtildi.