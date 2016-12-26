Lefkoşa12 °C
  • Yılbaşı için oyun önerileri
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
  • Victoria’s Secret 2016 Katalog Çekimleri Büyüledi
  • Efsanenin yeni yüzü: 2017 Lamborghini Aventador S
  • Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta neler var?
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Bruma ve Yasin Öztekin arasında pas kavgası
Bruma ve Yasin Öztekin arasında pas kavgası

Bruma ve Yasin Öztekin arasında pas kavgası

İki ismin soyunma odasında birbirinin üzerine yürüdüğü öğrenildi

A+A-

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası Yasin Öztekin ile Bruma arasında pas kavgası çıktı

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'u 5-1 yendiği maçın ardından soyunma odasında iki yıldız isim pas kavgası yüzünden tartıştığı öğrenildi.

Pas kavgası nedeniyle iki ismin soyunma odasında birbirinin üzerine yürüdüğü ancak takım arkadaşları ve teknik direktör Jan Olde Riekerink'in araya girmesi sayesinde tartışmanın büyümeden önlendiği belirtildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.