Bruma yıllık 3.5 milyon Euro istedi

Galatasaray yönetimi, Portekizli oyuncunun kontratını uzatmak için ilk teması gerçekleştirdi. Bruma'nın menajeri, yıllık 3.5 milyon Euro talep etti.

Galatasaray'ın hücumdaki kilit oyuncularından biri olan ve geçen sezonu İspanyol ekibi Real Sociedad’da geçiren Bruma, bu sezonun ilk yarısı itibariyle harika bir sezon geçiriyor.

Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre; teknik direktör Jan Olde Riekerink’in 20 maçta görev verdiği Bruma, rakip filelere 5 gol atarken, takım arkadaşlarına da 6 asist yaptı. Galatasaray’da yönetimin bir an önce 2018’de bitecek olan sözleşmesini uzatmak istediği genç yıldızla ilk temas sağlandı.

3,5 milyon Euro istedi

Yıllık 1.2 milyon Euro ücret alan 22 yaşındaki oyuncunun yeni kontratında büyük bir iyileştirme yapılması planlanıyordu.

Oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmede bu ücretin yıllık 3.5 milyon Euro civarında bir rakama çıkarılması istendi. Rakamı yüksek bulan Cim Bom’un, şu an için önerisinin 2.5 milyon Euro olduğu konuşuluyor.

Bu ay içerisinde iki taraf arasında bir görüşmenin daha yapılmasının planlandığı, tüm şartların olumlu bir şekilde tamamlanıp, imzaların atılmasının beklendiği bildirildi.