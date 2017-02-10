Brume İstanbul’da Türkiye rekortmenini geride bıraktı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sporcusu Ese Brume ve antrenorü Hasan Maydon İstanbul’da antrenmanlarına devam ediyor. İstanbul Ataköy’de başlayan Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nda tasnif dışı olarak yarışan Ese Brume 9 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen kadınlar 60 metre finalinde 6.79 sn. koşarak Türkiye rekortmeni Nimet Karakuş’u geride bıraktı.

Ese Brume, bu yıl yapılacak olan “Üniversitelerarası Atletizm Yarışları” ve yine bu yıl 5 – 13 Ağustos tarihleri arasında Londra’da yapılacak olan “Dünya Şampiyonası”na DAÜ’nün destekleri ile hazırlıklarını sürdürüyor.

Ese Brume aynı zamanda “2020 Tokyo Olimpiyatları” için de yoğun bir şekilde antrenmanlarını sürdürüyor. 6.81’lik derecesi ile Rio 2016 Olimpiyatları Uzun Atlama Beşincisi, 2015 Afrika Uzun Atlama Şampiyonu, 2014 Dünya İyi Niyet Oyunları (Commonwealth Games) Şampiyonu dünyaca ünlü Nijeryalı Atlet Ese Brume’ye İstanbul’da gerek spor basını gerekse sporcular büyük ilgi gösteriyor. Ese Brume ve antrenör Hasan Maydon’un 13 Şubat’a kadar çalışmalarını İstanbul’da sürdürmeleri bekleniyor.