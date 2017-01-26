Bu android uygulamaları virüs yayıyor!

Yeni nesil kodlara sahip olan HummingWhale şimdiye kadar yapılmış en komplike Android reklam virüsü olarak tarihe geçti. HummingBad virüsünün gelişmiş hali olarak kabul edilen HummingWhale'in Android cihazlara bulaşmasına neden olan uygulamaların tam listesi Check Point isimli güvenlik firması tarafından açıklandı.

İşte HummingWhale virüsünü Android telefonlara bulaştıran uygulamaların tam listesi...

Whale Camera

Blinking Camera

Orange Camera

Ocean camera

Safe and Fast

Fast Cleaner

Deep Cleaner

Rainbow Camera

Clever Camera

Tiny Cleaner

FlappyCat

Elephant Album

Smile Camera

File Master

Easter Rush