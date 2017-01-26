Bu android uygulamaları virüs yayıyor!
HummingWhale virüsünü bulaştıran uygulamalar
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Yeni nesil kodlara sahip olan HummingWhale şimdiye kadar yapılmış en komplike Android reklam virüsü olarak tarihe geçti. HummingBad virüsünün gelişmiş hali olarak kabul edilen HummingWhale'in Android cihazlara bulaşmasına neden olan uygulamaların tam listesi Check Point isimli güvenlik firması tarafından açıklandı.
İşte HummingWhale virüsünü Android telefonlara bulaştıran uygulamaların tam listesi...
Whale Camera
Blinking Camera
Orange Camera
Ocean camera
Safe and Fast
Fast Cleaner
Deep Cleaner
Rainbow Camera
Clever Camera
Tiny Cleaner
FlappyCat
Elephant Album
Smile Camera
File Master
Easter Rush
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