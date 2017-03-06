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  3. Bu ankette oylama sigara izmaritleriyle yapılıyor

Bu ankette oylama sigara izmaritleriyle yapılıyor

Amasya Üniversitesinde sigaranın zararlarına dikkat çekmek için düzenlenen anketlerde oylamalar sigara izmaritleriyle yapılıyor.

Sigarayı bırakan öğrencilere yönelik bir yıl süreyle ücretsiz yemek duyurusunu sürdüren üniversite yönetimi, hem yerlere atılmasını önleyip hem de insan sağlığına olan zararlarına dikkat çekmek amacıyla oluşturulan anket panolarında da oylamayı sigara izmaritleriyle yaptırıyor.

"Sigaranın sağlıkla ilgili zararlarına dikkat çekiyoruz"

İzmarit atanların panonun üstündeki "Sigara sağlığa zararlıdır" uyarısıyla karşılaştıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Metin Orbay, “Sigaranın zararlarını biliyorlar.

Ama hala bu alışkanlığı devam ettiriyorlar. Bu yarışmanın kazananı yok. Burada oy kullanan herkes otomatik olarak bu yarışmayı kaybetmiş durumda” dedi.

Uygulamanın benzerinin farklı ülkelerde de olduğunu anlatan Rektör Orbay, “Gördüğüm örneğinde ‘Hangi sporcu iyidir’ şeklinde oylanıyordu. Biz burada sağlıkla ilgili zararlarına dikkat çekiyoruz. Bazı yerlerde de Amasya’ya özgü sorular soruyoruz” diye konuştu.

Oylama sonuçlarını da takip edip panoya izmarit atan öğrencilerine sigaranın zararlarını anlattığını anımsatan Orbay, bırakanlara yönelik Yeşilay Kulübü ile birlikte yürüttükleri ücretsiz yemek kampanyasını da sürekli hatırlattığını söyledi.

Ege Üniversitesi öğrencisi Macit Üzen kitap satmak için geldiği Amasya'daki bu uygulamayı güzel bulduğunu vurguladı. Üzen’in arkadaşı Zafer Erko ise, “Bu ilk defa gördüğümüz bir şey. Özellikle ücretsiz yemek olayı gayet güzel” şeklinde konuştu. 

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