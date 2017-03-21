Lefkoşa22 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Akıllı telefon ve tabletlerdeki gizli tehlike!
  • Yağ yakımını hızlandıran 'metabolizma canavarı' besinler
  • Bahar yorgunluğundan kurtulmak için bunları yapın
  • '5 saniye kuralı'na bilimsel yanıt
  • Yanlış diyet saçı dökebilir
  • Geç saatte yemek yiyip yatmayın
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Bu bebek gülerek doğdu
Bu bebek gülerek doğdu

Bu bebek gülerek doğdu

Brezilya’da hayata gözlerini açan bebek gülerek dünyaya geldi.

A+A-

Brezilya’da dünyaya gelen bebeğin ağlaması beklenirken, Carmel adlı bebek gülerek dünyaya geldi. Ailesi Carmel’in doğduktan sonra ağlamak yerine gülümsediğini fark etti.

Bebeğin ailesi bu anı fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. Yeni üyesi dahil tüm aile fertlerinin gülerek poz verdiği bu selfie sosyal medyada hızla paylaşılarak kısa sürede ülke gündemine oturdu.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.