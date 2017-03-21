Bu bebek gülerek doğdu

Brezilya’da dünyaya gelen bebeğin ağlaması beklenirken, Carmel adlı bebek gülerek dünyaya geldi. Ailesi Carmel’in doğduktan sonra ağlamak yerine gülümsediğini fark etti.

Bebeğin ailesi bu anı fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. Yeni üyesi dahil tüm aile fertlerinin gülerek poz verdiği bu selfie sosyal medyada hızla paylaşılarak kısa sürede ülke gündemine oturdu.