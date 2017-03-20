Bu besinler hafızanızı tamamen yeniliyor

Hangi bitkilerin size en iyi yararı sağladığını bildiğinizde, ilaç yerine bitkileri kullanmak çoğu zaman daha güvenlidir.

Biberiye

Biberiye, hafıza kuvvetlendirici etkisi olan, sık kullanılan, hoş kokulu bir bitkidir. Araştırmalara göre biberiye yağı hafızanızı güçlendiren ve hatta ruh halinizi yükselten etkilere sahiptir.

Zihinsel gücünüzü arttırmak için mendilinizin üzerine 2-3 damla biberiye yağı damlatın ve kokusunu içinize çekin. Kuru ya da taze biberiye yapraklarından yapılmış biberiye çayı içmek de ayrıca hafızanızın güçlenmesinde yardımcı olacaktır.

Kış kirazı

Hint ginsengi ya da yalancı güvey feneri olarak da bilinen kış kirazı beyniniz için canlandırıcı etkiye sahip bir bitkidir. Kış kirazı, beyninizde yeni hücre oluşumunu destekleyerek beyninizi güçlendirir. Ayrıca üç boyutlu ve görsel hafızanızı güçlendirir ve sinir hücrelerinin tahribatını engeller.

2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre ise, kış kirazının içeriğindeki bazı bileşenler sayesinde Alzheimer tedavisinde de etkili olduğu kanıtlanmıştır. Dolayısıyla, kış kirazının düşünme ve hatırlama gibi beyinsel yetileri geliştirici etkileri olduğu bilinmektedir.

Adaçayı

Adaçayı yıllardan beridir hafızayı güçlendirici bir bitki olarak kullanılmaktadır. Adaçayı yapraklarının, içerdiği flavonoid glikoasit, tannic asit ve oleic asitler sayesinde konsantrasyonunuzu ve dikkatinizi arttırıcı etkileri vardır.

Adaçayı özütünün Alzheimer hastalığını yatıştırıcı etkisi olduğu da bilinmektedir. Beyninizi güçlendirmek istiyorsanız adaçayı içmenin yanısıra adaçayını çorbalarınıza, yemeklerinize ve salatalarınızın üzerine sos olarak katmayı deneyebilirsiniz.

Hint fesleğeni

Hint fesleğeni vücudunuzun stresle başa çıkmasına yardımcı olur. Hafızanızı, zihinsel etkinliklerinizi arttırarak yaşa bağlı hafıza kayıplarını ve bunamayı önleyici etkileri vardır.

Hafızanızı güçlü tutmak için günlük olarak bir fincan fesleğen çayı için. Ayrıca taze fesleğen yaprağını çiğneyebilir ya da fesleğen yağını hafızanızı ve konsantrasyonunuzu arttırmak için aromaterapi olarak da kullanabilirsiniz.