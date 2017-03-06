Lefkoşa13 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Evli kadınlar daha stresli
  • Issız bir adada yalnız yaşayan eski milyoner
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Bu çağda bu kafa!
Bu çağda bu kafa!

Bu çağda bu kafa!

Lefkoşa Surlariçinde 23 yaşındaki Ahmet Deniz Erdine’nin 2016 yılından bu yana 16 yaşında imam nikâhı kıydığı kız çocuğu ile birlikte yaşadığı ortaya çıktı

A+A-

Devrim Demir

Lefkoşa’da yaklaşık 1 yıldır kendinden 7 yaş küçük kız çocuğu ile Surlariçinde yaşadığı tespit edilen Ahmet Deniz Erdine önceki gün polise yapılan şikâyet üzerine tutuklandı.

Havadis’in elde ettiği bilgilere göre, G.G. isimli kız çocuğu polis kayıtlarına ev hanıma olarak geçerken, Ahmet Deniz Erdine ile birlikte 2016 yılı Nisan ayından bu yana imam nikâhlı olarak birlikte yaşadıkları öğrenildi.

Dava okunup serbest bırakıldı

Elde edilen bilgilere göre, Erdine 4 Mart tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde yapılan sorgulamasının ardından 16 yaşından küçük çocuğa “Cinsel tecavüz” davasının okunması ile ileride yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.