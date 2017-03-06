Bu çağda bu kafa!

Devrim Demir

Lefkoşa’da yaklaşık 1 yıldır kendinden 7 yaş küçük kız çocuğu ile Surlariçinde yaşadığı tespit edilen Ahmet Deniz Erdine önceki gün polise yapılan şikâyet üzerine tutuklandı.

Havadis’in elde ettiği bilgilere göre, G.G. isimli kız çocuğu polis kayıtlarına ev hanıma olarak geçerken, Ahmet Deniz Erdine ile birlikte 2016 yılı Nisan ayından bu yana imam nikâhlı olarak birlikte yaşadıkları öğrenildi.

Dava okunup serbest bırakıldı

Elde edilen bilgilere göre, Erdine 4 Mart tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde yapılan sorgulamasının ardından 16 yaşından küçük çocuğa “Cinsel tecavüz” davasının okunması ile ileride yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.