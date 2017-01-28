  • UptownPark
  • "Her gün tartılmayın"
  • Diş fırçasını ıslatmayın
  • Sık sık bir şeyleri unutuyorsanız dikkat
  • Diş için havuç tüketin
  • Vücut enerjisini yükseltmenin yolları
  • Ateşinizi doğal yollarla düşürmek için ne yapabilirsiniz?
1
2
3
4
5
6
7

  1. WEB TV

  2. HABER

  3. Bu çeşmeden su içen şifa buluyor

Bu çeşmeden su içen şifa buluyor

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde bulunan çeşmeden su içenler hastalıklarına şifa buluyor. Suyun çamuru ise yaraları iyileştiriyor.

Orhaneli'nin Şükriye köyünde asırlardır akan çeşme hastaların akınına uğruyor. Köyün üstündeki bir tepeden çıkan şifalı su, ana yolun kenarındaki çeşmeden akıyor. Suyun şifalı olduğunu ilk Şükriye köyü sakinleri fark etti. Midesinde ve vücudunun herhangi bir yerinde yara olanlar bu sudan içince yaralarının hızla iyileştiğini söylüyor. Elinde yara ve çıban bulunan vatandaşlar ise, suyun oluşturduğu çamuru yaralarına sürüyor. Çeşmenin küçük havuzlarına ise sıcak havalarda yarası olanlar yatarak şifa buluyor.

Şükriye sakinlerinden Muharrem Tayır, “Yol üstündeki çeşmeden su içenler şifa buluyor. Ben 40 yaşındayım. Bu çeşmenin suyu da çamuru da şifalı. Köyün sütünde bulunan dağın zirvesinden şifalı su çıkıyor. Bu çeşmenin suyu ve suyuyla karıştırılan çamur yaralara iyi geliyor. İç organlarında yarası olanlar içince şifa buluyor. Haricî yaralara ise çamuru sürülüyor. Kuruyan çamuru bu suyla yıkayanların yarası kısa sürede kapanıyor. Hangi yara olursa olsun fark etmiyor, bütün yaralara iyi geliyor” dedi. 

VİDEOYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Benzer Videolar
Bu çeşmeden su içen şifa buluyor
Bu çeşmeden su içen şifa buluyor
Kuzey Kıbrıs'ta kar sevinci
Kuzey Kıbrıs'ta kar sevinci
Gözlerinden öperek tedavi ediyor
Gözlerinden öperek tedavi ediyor
Rıdvan Dilmen, Arda Turan ve Murat Boz'dan 'evet' kampanyası
Rıdvan Dilmen, Arda Turan ve Murat Boz'dan 'evet' kampanyası
Klimalı ve televizyonlu otobüs durağı
Klimalı ve televizyonlu otobüs durağı
Reina katliamı Rakka'dan gelen bu video ile planlanmış!
Reina katliamı Rakka'dan gelen bu video ile planlanmış!
Yiğit Bulut: "Aksini hayal edenin alnını karışlarım"
Yiğit Bulut: "Aksini hayal edenin alnını karışlarım"
Gözleri olmadan yaşayan Japon Balığı
Gözleri olmadan yaşayan Japon Balığı
Dev timsah şoke etti!
Dev timsah şoke etti!
İşte Reina saldırganının yakalanma anı
İşte Reina saldırganının yakalanma anı