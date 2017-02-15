Bu da farklı bir aşk

Altınova’da yaşayan Osman Tilki isimli vatandaş, evinde beslediği piton yılanı ile görenleri şaşkına çeviriyor.

Hayvanlara olan merakı nedeniyle, evinde çok sayıda hayvan besleyen Osman Tilki’ni, aynı zamanda bir yılan da beslemesi zor kabullenilen bir durum olarak ortaya çıkıyor. Yılanına gözü gibi bakan Osman Tilki, her gün aşırı bir ilgiyle yılanını besliyor, gezdiriyor.

Yılan beslemenin maliyetli olmadığını, beslenmesinin de düzenli olduğunu anlatan Tilki, “İki bıldırcın, yılanımın günlük olarak karnının doymasını sağlıyor. Çok pahalı bir gideri yok” dedi.