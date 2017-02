Bu değirmen borçla dönüyor

Duygu Alan

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin 7 ayrı bankadan kullandığı kredi vadeleri Şubat ayı maaşlarının sorunsuz bir şekilde ödenmesi için Bakanlar Kurulu kararı ile 1’er ay uzatıldı, Daire, Bakanlar Kurulu kararınca 2 ayrı bankadan 13 milyon TL daha borçlandı.

Şubat ayı maaşlarını da dün sorunsuz bir şekilde ödendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verilerine göre, 2016 yılı itibari ile aktif sigortalı sayısı 91 bin 917 iken Şubat 2017’de bu rakam 92 bin olarak kayıtlara geçti.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin aylık maaş ödemesi 70 milyon TL.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Kıbrıs Kapital Bank Ltd., Limasol Türk Koop. Bank Ltd., Nova Bank Ltd., Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd., Yakın Doğu Bank Ltd., Viyabank Ltd., Şekerbank (Kıbrıs) Ltd. olmak üzere 7 ayrı bankaya yeni alınan 13 milyon TL kredi ile birlikte toplamda 138 milyon TL kredi borcu bulunuyor.

13 milyon TL yeni borç

Bakanlar Kurulu, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Şubat ayı maaşlarının sorunsuz bir şekilde ödenebilmesi amacı ile bankalarda bulunan kredi vadelerinin 1’er ay daha uzatılmasına karar verirken

Limasol Türk Koop. Bank Ltd.’den yüzde 13 faiz ve yüzde 1 komisyon oranı ile 36 ay vadeli 10 milyon TL kredinin Devlet Kefalet Senedi ile borçlandırılmasına oluşacak masrafların Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından ödenmesine ve yapılacak borç senedinin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nce imzalanmasına karar verirken Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.’den de yüzde 10.5 faiz ve yüzde 0.5 komisyon oranı ile 12 ay vadeli 3 milyon TL kredinin Devlet Kefalet Senedi ile borçlandırılmasına oluşacak masrafların Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından ödenmesine ve yapılacak borç senedinin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nce imzalanmasına karar verdi.

Kıbrıs Kapital Bank Ltd.’e borç 33.5 milyon TL

Bakanlar Kurulu kararına göre, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Kıbrıs Kapital Bank Ltd.’den kullandığı ve Bakanlar Kurulu’nun 20 Ocak 2017 tarihli kararınca vadesi 1 ay uzatılan 19.5 milyon TL ve 31 Ocak 201 tarihli kararı ile alınan 5 milyon TL olmak üzere toplam 33.5 milyon TL kredinin 11.5 milyon TL’nin vadesinin yüzde 0.5 komisyon ve yüzde 12 faiz oranı, 22 milyon TL’nin ise yüzde 0.5 komisyon ve yüzde 11 faiz oranı ile Devlet Kefalet Senedi karşılığında 1 ay daha uzatılmasına ve yapılacak yeni borç senet veya senetlerin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nce imzalanmasına karar verdi.

Limasol Türk Koop. Bank Ltd.’e borç 24.5 milyon TL

Bakanlar Kurulu kararına göre, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Limasol Türk Koop. Bank Ltd.’den kullandığı ve 26 Ocak 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararınca vadesi 1 ay uzatılan 14.5 milyon TL’nin 5 milyon TL’sinin vadesinin yüzde 5 komisyon ve yüzde 11 faiz oranı ile 9.5 milyon TL’nin vadesinin ise yüzde 0.5 komisyon ve yüzde 13 faiz oranı ile Devlet Kefalet Senedi karşılığında 1 ay daha uzatılmasına ve yapılacak yeni borç senet veya senetlerin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nce imzalanmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu ayrıca, bankadan yüzde 13 faiz ve yüzde 1 komisyon oranı ile 36 ay vadeli 10 milyon TL kredinin Devlet Kefalet Senedi ile borçlandırılmasına oluşacak masrafların Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından ödenmesine ve yapılacak borç senedinin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nce imzalanmasına karar verdi.

Nova Bank Ltd.’e borç 5 milyon TL

Bakanlar Kurulu kararına göre, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Nova Bank Ltd.’den kullandığı ve 26 Ocak 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile vadesi 1 ay uzatılan 5 milyon TL kredinin Devlet Kefalet Senedi karşılığında vadesinin yüzde 12 faiz ve yüzde 0.5 komisyon oranı ile 1 ay daha uzatılmasına ve yapılacak yeni borç senet veya senetlerin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nce imzalanmasına karar verdi.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.’e borç 28 milyon TL

Bakanlar Kurulu kararına göre, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.’den alınan ve 26 Ocak 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile vadesi 1 ay uzatılan 25 milyon TL kredinin 16 milyon TL’nin yüzde 0.5 komisyon ve yüzde 11.5 faiz oranı ile 9 milyon TL’nin vadesinin ise yüzde 0.5 komisyon ve yüzde 11 faiz oranı ile Devlet Kefalet Senedi karşılığında 1 ay daha uzatılmasına ve yapılacak yeni borç senet veya senetlerin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nce imzalanmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu ayrıca, bankadan yüzde 10.5 faiz ve yüzde 0.5 komisyon oranı ile 12 ay vadeli 3 milyon TL kredinin Devlet Kefalet Senedi ile borçlandırılmasına oluşacak masrafların Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından ödenmesine ve yapılacak borç senedinin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nce imzalanmasına karar verdi.

Yakın Doğu Bank Ltd.’e borç 24 milyon TL

Bakanlar Kurulu kararına göre, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Yakın Doğu Bank Ltd.’den kullandığı ve 26 Ocak 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile vadesi 1 ay uzatılan 19 milyon TL ile 31 Ocak 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile alınan 5 milyon TL olmak üzere toplam 24 milyon TL kredinin 19 milyon TL’sinin yüzde 13 faiz ve yüzde 0.5 komisyon oranı ile 5 milyon TL’sinin ise yüzde 10.5 faiz ve yüzde 0.5 komisyon oranı ile Devlet Kefalet Senedi karşılığında 1 ay daha uzatılmasına ve yapılacak yeni borç senet veya senetlerin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nce imzalanmasına karar verdi.

Viyabank Ltd.’e borç 8 milyon TL

Bakanlar Kurulu kararına göre, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Kıbrıs Viyabank Ltd.’den alınan ve 26 Ocak 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile vadesi 1 ay uzatılan 8 milyon TL’nin Devlet Kefalet Senedi karşılığında vadesinin yüzde 11 faiz ve yüzde 0.5 komisyon oranı ile 1 ay daha uzatılmasına ve yapılacak yeni borç senet veya senetlerin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nce imzalanmasına karar verdi.

Şekerbank (Kıbrıs) Ltd.’e borç 15 milyon TL

Bakanlar Kurulu kararına göre, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Şubat 2017 maaşlarını sorunsuz şekilde ödenebilmesi amacı ile Şekerbank Kıbrıs Ltd.’den alınan ve 20 Ocak 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile vadesi 1 ay uzatılan 5 milyon TL ile 26 Ocak 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararı vadesi 1 ay uzatılan 10 milyon TL olmak üzere toplam 15 milyon TL tutarındaki kredinin Devlet Kefalet Senedi karşılığında yüzde 11 faiz ile yüzde 0.5 komisyon oranı ile vadesinin 1 ay daha uzatılmasına ve yapılacak yeni borç senet veya senetlerin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nce imzalanmasına karar verdi.