Bu emri kim verdi?

Başbakan Hüseyin Özgürgün ile ilgili sosyal medyada dönen iddialar, KKTC'nin demokratik yapısının son durumunu bir kez daha ortaya koydu.

Özgürgün ile ilgili basında ve sosyal medyada yer alan haberlerin altına yorum yapan vatandaşın bazı ani çıkışlarını suç olarak benimseyen hükümetin polisi devreye soktuğu ve bazı kişilerin polis tarafınca ifadesi alındığı, telefonuna el konulduğu ayrıca da haklarında soruşturma açıldığı iddia edildi.

Son dönemlerde özellikle Türkiye halkı ve medyası üzerine adeta kara bir bulut gibi çöken anti-demokratik yaptırımların arasında yer alan sosyal medya yasakları, ülkemizde de baş göstermeye başlayacak gibi gözüküyor.

Konuyla ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü'ne çağırılıp ifadesi istenen, telefonuna el konulan ve haklarında soruşturma açılacağı iddia edilen vatandaşların akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor.

İşte o yorumlar: