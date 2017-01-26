Bu filmi izleyenler o mahalleye gidiyor!
Dabbe Zehr-i Cin Filminde yaşanan doğaüstü olayların “üç çatallı gölge köy” olarak adlandırılan Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Mezit ve Sulhiye mahallelerinde yaşandığı iddiaları mahalle sakinlerini hem tedirgin ediyor hem de tepkilerine neden oluyor.
Mahalle sakinleri, böyle bir olayın kendi mahallelerinde asla yaşanmadığının altını çizerek, bazılarının filmden etkilenerek gece saatlerinde gelerek mahalledeki bazı metruk binaları incelediklerini ve bu durumdan rahatsız olduklarını söylediler.
26 Ocak 2017 Perşembe 21:45
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