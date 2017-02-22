Bu Hükümetin Reform Yapma Beceri ve Vizyonu Yoktur!

UBP-DP azınlık hükümetinin kamu çalışma saatlerini düzenlemeye çalışma icraatının ülkemizin ihtiyacı olan kamu reformu amacıyla yapılmadığı apaçık ortadadır. Hükümetin icraat görüntüsü vermeye çalıştığı bu düzenlemenin, Türkiye Cumhuriyeti ile Mayıs 2016 tarihinde imzalanan, fakat icraat takvimine uyulmayan, 2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programı çerçevesinde tıkanmış olan mali yardımların önünün açılması için yapıldığının bilincindeyiz. Gerçek anlamda yapılması gereken kamu reformunun UBP-DP azınlık hükümeti tarafından yapılamayacağını tüm halkımız görmektedir. Tüm geçmiş hükümetlerin olduğu gibi, bu hükümetin de reform yapma beceri ve vizyonunun olmadığı aşikardır. Aksi halde, sadece 2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programı değil 2013-2015 Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı’nda da yer alan kamu çalışma saatleri düzenlemesi Şubat 2017’ye kalmamış olurdu.

Ülkemizde gerçek anlamda toplumsal fayda odaklı reform yapma niyetinde olanlar olarak sürekli vurguladığımız gibi, partisel ve zümresel menfaat odaklı olan eski siyaset düşüncesiyle ihtiyacımız olan reformlar yapılamaz. Bu gerçek hükümetin kendisi tarafından Yapısal Dönüşüm Programı’nda yer alan bu ifadeler ile ispatlanmıştır: “KKTC’deki kamu yönetimi oluşturulduğundan günümüze kadar geçen 40 yıllık süre zarfında kapsamlı bir reformdan geçmemiş olup, önemli yapısal sorunlar ile karşı karşıyadır.”

Geçmiş hükümetler gibi UBP-DP hükümeti de reform yapma konusunda sınıfta kaldığı rakamlarla ortadadır. Hükümet kuruldu kurulalı, hükümet programında yer alan 338 vaatten sadece 6’sı gerçekleşmiştir. Türkiye ile imzalanan Yapısal Dönüşüm Programı’nda yer alan 81 maddenin 32’si zamanı geçmiş, sadece 3 tanesi tamamlanmıştır. Sadece bu rakamlar bile hükümetin reform yapma niyet ve beceriye sahip olmadığını göstermektedir.

Gerçek anlamda her on yılda bir yapılması gereken kamu reformu Program’da da belirtildiği gibi “Kamu kaynaklarının hedef odaklı, şeffaf ve etkin kullanılması”; “Mali yönetişimin geliştirilmesi suretiyle kamu mali disiplininin sağlanması”; “Hizmet sunumu kalitesinin artırılması ve bürokrasinin azaltılması”; ve “Siyaset ile yönetiminin birbirinden ayrılması ve personel verimliliğinin artırılması” unsurlarını içermelidir. Bu önemli konularda bugüne kadar iktidarda olmuş hükümetlerin halka neler sunduğu apaçık ortadadır.

Toplumun geneline fayda sağlayacak şekilde gerçek anlamda kamu reformu yapmak, halkımızın refah seviyesini artırmak, ekonomimize yön vermek, vergi adaletini sağlamak, yatırımların ve dolayısıyla ekonominin gelişmesine engel olan verimsiz devlet yapısını düzeltmek, e-devlet sistemini kurup ivedilikle uygulamaya koymak, etkin bir hukuk sistemi oluşturmak, reel sektörde sermaye birikimini ve kapasiteyi artırmak, katma değeri yüksek ve dış talep odaklı üretim modellerini uygulamaya koymak, reel sektörde istihdamı cazip hale getirmek, ekonomik canlanma için zaruri olan altyapı yatırımlarını gerçekleştirmek için sürekli vurgu yaptığımız iyi yönetim anlayışına ihtiyaç vardır. Yıllardır bu önemli konularda halkımıza vaadin ötesinde bir şey sunamayan geçmiş ve mevcut hükümet ortaklarından hiçbir beklentimiz yoktur. Ekonomi odaklı siyaset yapmanın temel unsurları olan bu önemli konularda gerekli vizyon ve iradeye sahip ve halkın yararına icraat yapma niyetinde olmadıklarını tüm halkımız çok iyi görmektedir.