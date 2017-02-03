Ahmet İkidereli

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik şube ekipleri, trafik kazalarının gerçekleşmesinde büyük etken olan cep telefonuyla konuşmaya adeta savaş açtı.

Bu işin şakası yok

Başkent Lefkoşa’da dün yapılan kontrollerde 1 saat içinde cep telefonuyla konuşurken araç kullanan 40 sürücü tespit edilmesi dikkat çekiciydi. Cep telefonu kullanan sürücülere trafik ekiplerince ceza yazıldı.

2017’nin ilk bir ayında 550 sürücü

Bu arada, Başkent Lefkoşa’da , Ocak ayından itibaren toplam 550 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan işlem yapıldı.

Amirler de görev başında

Trafik kontrollerinde Trafik Şube Amiri Şevket Derindağ, Trafik Devriler Amiri Kutlay Malek ve Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan’da ekiplerin başında yer aldı.