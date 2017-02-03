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"Bu işin şakası yok"

"Bu işin şakası yok"

Lefkoşa Trafik Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Ekipleri, seyir halinde cep telefonuyla konuşan sürücülere savaş açtı.

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Ahmet İkidereli

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik şube ekipleri, trafik kazalarının gerçekleşmesinde büyük etken olan cep telefonuyla konuşmaya adeta savaş açtı.

Bu işin şakası yok

Başkent Lefkoşa’da dün yapılan kontrollerde 1 saat içinde cep telefonuyla konuşurken araç kullanan 40 sürücü tespit edilmesi dikkat çekiciydi. Cep telefonu kullanan sürücülere trafik ekiplerince ceza yazıldı.

2017’nin ilk bir ayında 550 sürücü

Bu arada,   Başkent Lefkoşa’da , Ocak ayından itibaren toplam 550 sürücüye  seyir  halinde cep telefonu ile konuşmaktan işlem yapıldı.

Amirler de görev başında

Trafik kontrollerinde  Trafik Şube Amiri Şevket Derindağ,  Trafik Devriler Amiri Kutlay  Malek ve Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan’da ekiplerin başında yer aldı.

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