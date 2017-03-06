Bu köye kimse uğramıyor!

Eniz Orakcıoğlu

Tatlısu halkı genç nüfusun sürekli göçü nedeniyle köydeki insan sayısının günden güne azaldığından dert yandı . Kırsal kesim arasının verilmemesi, köyün merkeze uzak oluşu ve iş sahasının olmaması nedeni ile gençliğin göç ettiğini söyleyen bölge sakinleri, “Esnaf ve restoranlar ise sadece 3 aylık yaz döneminde turistler geldiği zaman çalışıyor, 9 ay ise iş yok ” dedi.

Hacı Turan;“Nüfus son dönemde çok azaldı”

“Tatlısulu vatandaşların geçim kaynağı seracılık, balıkçılık ve küçükbaş hayvancılık. Üreticilerin devletten alamadıkları destekler köylüyü zora sokmaktadır. Bunun yanında gençlerin bir kısmı köyün merkeze uzak olması ve konut sorunu sebebi ile göç etti. Yıllardır köydeki gençliğe kırsal kesim arazileri verilmemektedir, bu yüzden de nüfus son dönemlerde çok azaldı. Bölgenin tek artısı ve buradaki esnafın biraz ayakta durmasını sağlayan ise yaz dönemi bölgeye gelen turistlerdir, bu da yeterli değildir.”

Salih Bilir;“Esnaf zor durumda”

“Ben Tatlısu’da restoran işletiyorum, maalesef özellikle kış mevsiminde işler neredeyse yok denecek kadar az. Yaz aylarında ise turistin bölgeye gelmesi ile biraz hareketlenmeler oluyor ama oda yeterli değildir. 3 ay turist restorana uğruyor, 9 ay iş yapmıyoruz. Köyün merkezden uzak oluşu da hem biz esnaf için hem de burada yerleşik halk için dezavantaj, nüfusta bu duruma bağlı olarak günde güne azalıyor.”

Etem Bilir;“Sadece 3 ay çalışıyoruz”

“Tatlısu bir tek yazları hareketlenir, 3 ay esnaf ve restoranlar biraz iş yapar, diğer aylar yine boş boş oturur. Gençliğinde bir kısmı gerek kırsal kesim arsası verilmediğinden, gerekse iş imkânları merkezde olduğundan dolayı göç etti, nüfusta azaldı. Bu sebeple de Tatlısu esnafı ve vatandaşı için işler daha da zor bir hal aldı”

Mehmet Bilir;“Nüfus azaldı”

“Bölgedeki vatandaşın birçoğu tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor, ama onlarda desteklerini ve teşviklerini gününde alamadığı için zor durumda kalıyor. Bunun yanında merkeze uzaklığı sebebi ile azalan bir nüfus söz konusu tabi ki bu bölgeye olumsuz yansıyor. Buradaki esnaf ve restoran sahipleri ise bir tek yaz sezonu turistlerin gelmesiyle biraz iş yapabiliyor bunun dışında diğer aylar boş boş oturuyorlar.

Nogay Barbali;“Gençlik göç ediyor”

“Tatlısu halkı toprak sayesinde geçimini sağlıyor. Bölgenin en büyük problemi ise genç nüfusun göçü, devleti kırsal kesim arsası dağıtmaması, diğer taraftan Tatlısu’nun merkeze uzak oluşu ve gençliği dışarda iş bulması göçü tetikleyen unsurlar. Esnaf kışları işsizlik sebebi ile zor durumda kalıyor, iş yazları turistin bölgeye gelmesi ile artıyor.”

Arif Ateş;“Kırsal kesim arsası dağıtılmıyor”

“Bölgenin en büyük sorunu gençliğin göçü, bölgenin merkeze uzak oluşu, olan halkın hayvancılık ve tarımla uğraşması, başka iş sahasının olmayışı sebebi ile gençlik köyden birer birer göç ediyor. Bunun yanında gençliği köyde tutmak için kırsal kesim arsası da dağıtılmıyor. Günden güne nüfus azalıyor.”