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Bu köye Müslüman girmesi yasak

Bu köye Müslüman girmesi yasak

Macaristan'ın Asotthalom köyü, cami ve burkayı yasaklayarak Müslüman sığınmacıların köylerine girmesini engellemeye çalışıyor.

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Göçmen krizinin ön saflarında bulunan Macaristan'daki bir köy, Müslümanları ve liberalleri tartışmalı bir şekilde yasakladı. Çünkü burada yaşayan halk çok kültürlü olmak istemiyor.

Köyün girişine yerleştirilen tabela ile camilerin ve burkanın yasak olduğu belirtiliyor. Ayrıca aynı tabelada eşcinsel evlilikler ve çiftler de yasaklanıyor.

Ancak söz konusu karar, ülkenin Müslüman liderleri tarafından anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla yargıya taşındı. Ayrıca hükümeti harekete geçmeye çağırdılar.

Belediye Başkanı Laszlo Toroczkai, son derece ayrımcı davranmalarının amacının Avrupa Birliği göçmen sınırlamalarına uymak olduğunu söylüyor.

Köyün Facebook sayfasında konuşan Toroczkai, "Bir günah keçisi aramak yerine, derhal bir çözüm istiyoruz. Asotthalom köy konseyi, topluluğumuzu ve gelenekleri göçmenlerin bozmasını engelleyecek bu eylem planını kendi isteğiyle kabul etti" dedi.

Avrupa Birliği kuralları, Macaristan'ın 1,294 göçmen kabul etmek zorunda olduğunu belirtiyor. Asotthalom köyü Sırbistan sınırında tam mültecilerin geçiş noktasında bulunuyor.

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