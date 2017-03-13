Bu mezarlıkta hiç insan yatmıyor!

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, hayvanseverlerin isteği ve kendi sağduyularını birleştirerek hayvan mezarlığı yaptıklarını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından evcil hayvanlar için Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi ve Hayvan Mezarlığı oluşturuldu. Bir karaca ile vatandaşlar tarafından Canik ilçesinde telef edilen yaban domuzunun da mezarının bulunduğu hayvan mezarlığında hayvanların mezarları başına, adlarının ve ölüm tarihlerinin yazılı olduğu mezar taşları bulunuyor. Barınakta şu ana kadar bine yakın hayvan bulunurken, aralarında maymunun da yer aldığı 155 hayvanın mezarlığı bulunuyor. Yaptıkları barınak ve mezarla Türkiye’ye örnek olduklarını dile getiren Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, hem hayvan barınağı hem de hayvan mezarlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

“Hayvanların mezarları belli olsun diye hayvan mezarlığı yaptık”

Hayvanseverlerin isteği ve kendi sağduyuları ile birlikte bu barınak ve mezarı yaptıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, “Bu tür olayları medyatik bir anons gibi yapmayı sevmiyorum ama bazı insanlar bakamadığı hayvanları getiriyor, sokakta bulduğu hayvanları getiriyor veya yardıma muhtaç olduğuna inandıkları hayvanları hayvan barınağına getiriyor. Sonra hayvanla çok içli-dışlı olduğu için onunla kurduğu arkadaşlığı onu ziyaret ederek sürdürüyor. Daha sonra bu hayvan vefat ettiğinde o hayvanın da bir sokak hayvanı gibi bir tarafa atılmasını istemeyerek bizden bu hayvanların barınağın bir köşesinde defnedilmesini istiyor, hayvan mezarlığı olarak kullanılan bir alan ihtiyacı doğdu. Bu hayvanlarının mezarlarının da belli olması gerektiği yönünde gelen talepleri hayvan severlere duyduğumuz saygıdan dolayı bizim de bu konudaki duyarlılığımızı birleştirerek orada bir köşe yaptık. Orayı hayvanların defnedildiği bir yer olarak hazırladık” diye konuştu.

“Bizim barınağımız hayvan cezaevi gibi değil”

Kendi barınaklarının hayvanların doğal yaşam alanı gibi inşa edildiğini ifade eden Yılmaz, “Vatandaşların buraya ilgisi oldukça yoğun durumda. Sabah kalkıp özel arabalarıyla oraya giden, hayvanları ziyaret eden, onlara yem veren ve konuşan insanlar var. Böyle bir buluşma noktası oldu orası. İnsanlar bakamayacakları hayvanları almasınlar. Bu hayvanları aldıktan sonra onların sürdürülebilirliği olmayınca pet shop hadisesi bu dengeyi olumsuz olarak bozuyor. Sonra da hayvanlar sokak hayvanı haline dönüşüyor, barınaklara hapsediliyor veya hayvanat bahçesi gibi modern cezaevi gibi alanlara mahkum oluyorlar. Bizim hayvan barınağımız ise ormanda yer alıyor. Hayvanlar burada özgürce dolaşıyor, istediği yerde uyuyor, günlük ihtiyaçlarını karşıladığı bir doğal ortamdan oluşuyor. Bizim barınağımız hayvan cezaevi gibi bir yer değil. Vatandaşlar isterse ücret ödemeden hayvan alıp bırakabilirler” şeklinde konuştu.

Hayvan Bakım Merkezinden hayvan sahiplenen vatandaşlar da hayvan satın almak yerine böyle barınaklardan hayvan edinmenin daha doğru olduğunu söylediler.