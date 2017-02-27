Bu nasıl vicdansızlık?

Murat Aslan

Ülkede hayvanlar için yasa yapıldı ancak insafsızca öldürülüşlerine, telef olmalarına bir türlü engel olunamıyor.

Vahşetin adresi bu kez Hamitköy oldu. Hamitköy’ün kuzeyindeki mahallerde bulunan 10’a yakın köpek dün kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirlenerek öldürüldü.

Olay dün sabah meydana geldi. Hamitköy sakini Kazım Sakallı, Gürkan Birer, Ali Kolbaşı ve Mert Canbay'ın köpeklerinin de aralarında bulunduğu 10’a yakın köpek, sebepsiz yere katledildi. Bölgeye bolibif içerisinde bırakılan zehirli yiyecekleri yiyen köpekler öldü.

Çok sevdikleri köpeklerin ölümüyle şok olan ve büyük üzüntü yaşayan aileler, olaya anlam veremedi.

Kazım Sakallı, kaybettiği süs köpeğine mezar yaparken gözyaşlarına hakim olamadı.

Hayvan sahiplerinin tepki gösterdiği olayda bazı vatandaşlar yollara atılan zehirleri temizlemek için seferber oldu.

Sadece ev sahiplerinin değil bölgedeki sokak köpeklerinin bile mahalle sakinleri tarafından sevilip, bakımlarının yapıldığına dikkat çeken bölge halkı, polisi çağırıp olay hakkında bilgi verdi.

Zehir elde etmenin zorlaştırılması gerektiğini vurgulayan mahalleliler, yetkilileri bu konuda göreve çağırdı.