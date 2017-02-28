Lefkoşa14 °C
  • UptownPark
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
  • Sık sık acıkıyorsanız bu yiyecekleri tüketmeyin!
  • Et yemeden protein ihtiyacınızı karşılayacak 9 süper besin
  • 1 kg vermek için kaç saat yürümek gerekir?
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Bu nasıl vicdansızlık?
Bu nasıl vicdansızlık?

Bu nasıl vicdansızlık?

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde sahipli ya da sahipsiz çok sayıda köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirlenerek öldürüldü.

A+A-

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde sahipli ya da sahipsiz çok sayıda köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirlenerek öldürüldü. Bölge halkı, Havadis’e ulaşarak, bölgede kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğünü söyledi. Vatandaşlar köpeklerin tarım ilacı ile öldürüldüğünü tahmin ediyor.

Hamitköy’de de aynı sorun

Geçtiğimiz günlerde Havadis’e ulaşan bir vatandaş Hamitköy bölgesinde birçok köpeğin zehirlediğini anlattı. Vatandaşlar, durumdan rahatsız olduklarını belirterek Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ve polisi göreve davet etti.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.