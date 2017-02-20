Bu otun faydalarını saymakla bitmiyor!
Melisa olarak da bilinen limon otu pek çok hastalığa doğal şifa kaynağı. Peki limon otunun faydaları nelerdir? İşte limon otu, diğer adıyla melisa hakkında her şey...
Doğal sakinleştirici ve rahatlatıcı
Yatıştırıcı etkisiyle limon otu yıllardır kullanılıyor.
Doğal sinek ilacı
Eskiden bahçıvanlar sinekleri uzak tutmak için vücutlarına limon otu sürerlermiş. Araştırmalara göre birçok sinek ilacı sinir sinyallerini bozuyor, sağlıklı beyin fonksiyonları için gereken dopamin üretimini aksatıyor, nörolojik hastalıklar ve sinir dejenerasyonuyla alakalı kimyasal mekanizmaları harekete geçiriyor.
Herpes virüsüne karşı etkili
Bir doğal ürünler araştırmasında bilim insanları limon otunun herpes virüsüne karşı oldukça etkili olduğunu buldu. Virüsün çeşitli formları cinsel yolla bulaşan bazı hastalıklara ve uçuklara yol açmasıyla biliniyor. Limon otu herpes virüsünü %60'a kadar engelleyebiliyor. Başka bir araştırmaya göre uçuklara limon otu yağı sürerseniz 2 gün için kayboluyor.
Antibakteriyel tedavi yöntemi
Antibakteriyel özelliğiyle limon otu, antibiyotiklerin bile etkisiniz kaldığı staphylococcus aureus enfeksiyonunun tedavisinde etkili.
Uyku problemlerini çözer
İnsomnia probleminiz varsa limon otunu kediotu, şerbetçiotu veya papatya gibi diğer doğal yatıştırıcı bitkilerle karıştırarak tüketebilirsiniz.
Tiroit problemlerine yardımcı
Antiinflamatuar etkiye sahip limon otu tiroide bağlı iltihaptan kurtulmaya yardımcı olur.
Kronik yorgunluk sendromu terapisi
Birçok herbalist ve doktor, viral enfeksiyonlara karşı etkili olan limon otunu kronik yorgunluk tedavisi sendromu tedavisinde kullanıyor.
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