Bu oyun çocukları intihara sürüklüyor

Kırgızistan’da gençler arasında internet ortamında oynanan 'mavi balina' oyunu giderek yaygınlaşıyor. İçişleri Bakanlığı açıklamasında, 2 intihar vakası görüldüğünü ve bu iki çocuğun da mavi balina adlı oyunu oynadığı ifade edildi. Bakanlık açıklamasında, aileleri bu konuda uyardı.

İnternet üzerinde online oynanan oyunda, kullanıcıya çeşitli görevler veriliyor. Görevleri yerine getirilemeyen kullanıcılara "öl nasıl olsa yeniden doğacaksın" telkinleri yapıldığı ifade ediliyor.