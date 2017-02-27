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  3. Bu papağan havlıyor

Bu papağan havlıyor

Ses sizi yanıltmasın. Bu havlayan bir köpek değil, papağan.

Ses sizi yanıltmasın. Bu havlayan bir köpek değil, papağan.

Böyle köpek gibi havlama sesi bu papağandan geliyor. Doğduğundan beri köpeklerin içinde zamanını geçirmiş. Onlarla yemek yemiş, onlarla oynamış.Büyüdüğünde ise bu hale gelmiş.

Sevimli papağan kendini köpek sanıyor, köpek gibi havlıyor, havlarken hızlı adımlarla ilerliyor. Herkes onun ötmesini beklerken, o her defasında farklı şekillerde havlıyor. Ortaya ise bu eğlenceli görüntüler çıkıyor.

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