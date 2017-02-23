Bu trajediye kim dur diyecek?

Taner Ulutaş

Sahil ve kıyıların yağmalanması devam ederken, yetkililerin bu durumu görmezden gelmesi, tepkilerin büyümesine neden oluyor. Birçok otelin, denizi doldurarak otele dahil etme işlemi sürerken, bu kez Girne’nin tam orta yerinde, denizi parselleme operasyonu sürüyor.

Girne kordonboyunda faaliyet gösteren Rocks Otel yetkilileri, otel önündeki platformu büyütme işlemine devam ederken, halkın malı olan denizin işgal edilmesine de göz yumuluyor.

Girne’de ikamet eden birçok vatandaş denizin işgal edilmesine tepki gösterirken, aynı bölgede ikamet eden bir vatandaş yaptığı açıklamada, "Rocks Otel önündeki platformu her gün büyütüyor ve deniz metre metre işgal ediliyor. Dome Otel ile askeri bölge arasında kalan koy platformla Rocks Otel tarafından işgal ediliyor." dedi.

Aynı vatandaş açıklamasına devamla, "Deniz işgal edilirken bunlara dur diyecek makam da yok. Girne Belediyesi'ni göreve davet ediyorum. Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve sahillerimizin bağlı olduğu Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Liman Başkanlığı yetkilileri nerede diye sormak istiyorum. Daha doğrusu, hükümet eden tüm yetkililer nerede? Hepsi günden güne büyütülen platform ile metre metre işgal edilen denizin durumunu görmüyorlar mı? Girne’nin göbeğindeki bu durumu görmezlerse neresini görecekler?" diye sordu.