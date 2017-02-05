Bu yasayla seçim yapılamaz

Deniz Abidin

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Meclis Genel Kurulu’ndan geçen Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası ile milletvekilliği seçimine gidilmesinin teknik olarak mümkün olmadığını belirtti. Haziran ayında Meclis Genel Kurulu’nun Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nı oybirliği ile onaylamasının ardından Yüksek Seçim Kurulu geçtiğimiz gün siyasi partilere yazı göndererek, yasada düzeltme ve değişiklik yapılması gerektiğini bildirdi. Yüksek Seçim Kurulu’nun partilere gönderdiği yazıda 4 konuya dikkat çekerek, oy pusulalarının sadece devlet basım evinde basılabileceği, söz konusu oy pusulasının fazla büyük olduğu ve bu şekliyle basılamayacağı ifade edildi. Yasa içinde çelişkiler olduğunun belirtildiği yazıda, pusulada minimum kaç seçme yapılması gerektiği konusunda çelişkiler olduğu ve düzeltilmesi gerektiği kaydedildi.

Yasada, Yüksek Seçim Kurulu’nun görevinin nerede başlayıp nerede bittiğinin netleştirilmediği belirtilirken, genel ve belediye meclisi seçimleri için seçmen oy pusulasının yasada tanımlandığını, söz konusu yasada geneli ayırıp ayrı tanımlama yapıldığı, bu durumda belediye meclisi oy pusulasının tanımının olmadığı belirtiliyor.

Kanatlı:“Becerebildikleri tek şey ceplerini doldurmak”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlı, Yeni Bakış’a konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Meclis adli yıl açılışında yüksek mahkeme başkanının da vurguladığı gibi siyasilerin yasa yapmayı bilmediğini ifade ederek,

Meclisten geçen bir sürü yasanın 2-3 yıl içinde tadilat edildiğini kaydetti.

İşi yasa yapma ve denetleme olan Meclis’in her iki konuda da beceriksiz olduğunu savunan Kanatlı, vekillerin vekilliklerini bilmediklerini söyledi. Kanatlı, “Aslında pratik meclis yok, hükümet yani yürütme canının çektiği gibi ülkeyi yönetiyor, onu da kapasiteleri oranında yapıyorlar. İptal edilen karar sayısından kapasitelerini görmek mümkün. Yani beceriksizler topluluğu tarafından idare edilmeye çalışılıyoruz, becerebildikleri tek şey ceplerini doldurmak” diye konuştu.