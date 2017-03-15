Bu yılki tema “Dijital Teknolojinin Güvenli Kullanımı"

Tüketiciler Derneği, bu yıl da her yıl olduğu gibi gün kapsamında etkinlik düzenledi, tüketicilerin sorunlarını dile getirdi, talepleri aktardı.

15 Mart kapsamında Tüketiciler Derneği tarafından verilen ödüllerin sahipleri de açıklandı.

Dernekten verilen bilgiye göre, Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıs Türk halkının “Dünya Tüketiciler Günü” nü kutladı.

Bu yıl Dünya Tüketiciler Gününün temasının “Dijital Teknolojinin Güvenli Kullanımı” olarak ilan edildiğini söyleyen Işık, “Biz, iletişimdeki, bilişim teknolojisindeki ve elektrikteki fahiş fiyatlarla ayak bileklerine zincir vurulan köleler haline getirildik” değerlendirmesi yaptı.

“Çözüm özelleştirme” diyen Işık, “Çözüm, ekonominin siyasi ve sendikal sultanın tekelinden kurtarılmasıdır. Derneğimiz bu anlamda özel sektöre tam destek vermektedir” dedi.

Yasalar konusunda da değinen, Ürün Güvenliği, Gıda Güvenliği, Rekabet Yasası, Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma Yasası ve Tüketicileri Koruma Yasası gibi yasaların derneğin verdiği mücadeleyle yürürlüğe girdiğini belirten Işık, bu yasaların uygulanamadığını söyledi.

“TÜKETİCİLER MAĞDUR”

Işık, “Özellikle tüketici kredileriyle ilgili yasal güncellemelerin bekletilmesi tüketicileri ciddi surette mağdur ediyor. Banka sektörü denetim altına alınamıyor. Tefeciliğe, bileşik faize, bankaların haksız tahsilatlarına son verecek, temerrüt faizlerini sınırlayacak bu yasa konusunda alt yapı yetersizliklerinin ve Merkez Bankası’nın teşkilat yapısının gerekçe gösterilmesi kabul edilemez” dedi.

Işık şunları da ekledi:

“Ekonomi, her yıl alışveriş için Güney Kıbrıs’a akın eden tüketiciler nedeniyle yüz milyonlarca Euro kayba uğruyor. Hükümet kendi iş adamlarımızın, esnafımızın ve üreticimizin mağdur olmasına seyirci ve çaresiz kalınmaması için tüketicinin güveni kazanılmalıdır.

Türkiye’den TC menşeli ürünler Güney Kıbrıs’a Avrupa Gümrük Birliği kapsamında vergiden muaf olarak transit ithal edilirken kuzeyde tüketiciler bu ürünlerden alınan çifte vergi yükü altında ezilmektedir.

Tüketicileri ve ekonomiyi bu vergi yükünden muaf tutacak devletin vergi kaybı ve bütçe açığını karşılayacak çözüm mevcut olduğunu derneğimiz tespit etti.”

Işık, açıklamasında, Tüketicileri Koruma Dairesi’nin kurulması gerektiğini vurguladı.