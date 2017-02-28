“Bu Yolun Çıkşı Var” sloganıyla Off Road Yarışması düzenleniyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, farkındalık çalışmaları çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ile işbirliğinde“Bu Yolun Çıkşı Var” sloganıyla Off Road yarışması düzenliyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden verilen bilgiye göre, Alagadi Off Road Yarışması, 5 Mart Pazar günü saat 10.00’da Alagadi Off Road Parkuru’nda gerçekleştirilecek.

Etkinlik, “Gençlerin hız tutkularını bilinçsizce kullanıp çıkışı olmayan yollara ve dönüşü olmayan noktalara girmemelerine dikkat çekmek ve hız tutkularını doğru yerlerde ve tüm dünyada olduğu gibi kurallar çerçevesinde kullanmalarına olanak yaratmak” amacıyla düzenlendi.

Etkinliğe, Sağlık Bakanlığı, Spor Dairesi, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kurumu, Kolan British Hospital, Güven Sigorta, Bigibox, DanceFm ve Enerji FM destek verecek.

Etkinlikle ilgili basın toplantısı yarın saat 10.00’da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Salonu’nda gerçekleştirilecek.