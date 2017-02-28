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“Bu Yolun Çıkşı Var” sloganıyla Off Road Yarışması düzenleniyor

“Bu Yolun Çıkşı Var” sloganıyla Off Road Yarışması düzenleniyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, farkındalık çalışmaları çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ile işbirliğinde“Bu Yolun Çıkşı Var” sloganıyla Off Road yarışması düzenliyor.

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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele  Komisyonu, farkındalık çalışmaları çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ile işbirliğinde“Bu Yolun Çıkşı Var” sloganıyla Off Road yarışması düzenliyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden verilen bilgiye göre, Alagadi Off  Road Yarışması, 5 Mart  Pazar günü  saat 10.00’da  Alagadi Off  Road Parkuru’nda  gerçekleştirilecek.

Etkinlik, “Gençlerin hız tutkularını bilinçsizce kullanıp çıkışı olmayan yollara  ve dönüşü olmayan noktalara girmemelerine  dikkat çekmek ve hız tutkularını doğru yerlerde ve tüm dünyada olduğu gibi kurallar çerçevesinde kullanmalarına olanak yaratmak” amacıyla düzenlendi. 

Etkinliğe, Sağlık Bakanlığı, Spor Dairesi, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kurumu, Kolan British Hospital, Güven Sigorta, Bigibox, DanceFm ve Enerji FM destek verecek.

Etkinlikle ilgili basın toplantısı  yarın saat 10.00’da Kıbrıs Türk  Spor Yazarları Derneği Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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