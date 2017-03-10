Bu yumurta 152 milyon yıllık

Portekiz'in batısında bilinen en eski timsah yumurtası fosili keşfedildi.

Portekiz'in Nova de Lisboa Üniversitesinden bir grup paleontolog, Lizbon'un kuzeyinde yer alan Lourinha köyü yakınlarındaki kayalıklarda yaptıkları kazılarda günümüzden 152 milyon yıl öncesine ait fosilleşmiş timsah yumurtalarına rastladı.

Geç Jura Dönemi'ne ait fosilin bugüne dek keşfedilen en eski timsah yumurtası kalıntısı olduğu belirtildi.

Daha eski tarihli timsah kemikleri bulunmakla birlikte şimdiye dek bulunan en eski yumurta fosilleri yaklaşık 110 milyon yıllıktı.

Bilim adamları, yumurtaların biçimi ve büyüklüğünden, timsahların zaman içinde fazla boyut değiştirmediğinin anlaşıldığını kaydetti.

Günümüzden 200 milyon yıl önce ortaya çıktığı tahmin edilen timsahgiller, uzun dönem dinozorlarla birlikte var olmuş, nehir ve bataklıklarda yaşamaları sayesinde dinozorların dünyaya çarpan gök taşıyla yok olmasının ardından da neslini sürdürebilmişti.

Araştırmanın bulguları çevrimiçi bilim dergisi "PLOS ONE"da yayımlandı.