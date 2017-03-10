Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali için başvurular başladı.

Dayanışma Evi’nden yapılan açıklamaya göre dördüncü yılına giren ve kasım ayında Lefkoşa’da ara bölgede düzenlenecek festivalde bu yıl “Buffer Fringe Shorts” bölümü de yer alacak.

Festivalle ilgili detaylar ve başvuru için admin@home4cooperation.info adresine elektronik posta gönderilebileceği ya da Dayanışma Evi’nin ziyaret edilebileceği; konuyla ilgili detaylı bilgiye 05488345740 numaralı telefondan da ulaşılabileceği kaydedildi.