Bugün 21 Mart Dünya Şiir Günü

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yurt dışından şairlerin katılacağı 2’nci Gazimağusa Uluslararası Şiir Günleri etkinliği bugün ve yarın, Türkiye’den şairlerin de katılacağı etkinlik yapılacak.

2’nci Gazimağusa Uluslararası Şiir Günleri etkinliğinin birinci günkü programı Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, Gazimağusa bölgesindeki lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak yapılacak. Etkinlik saat 10.00’da başlayacak.

Etkinliğin üniversite öğrencilerine yönelik ikinci günkü programı DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salon’unda yer alacak ve yarın (Çarşamba) saat 10.30’da başlayacak.

Şair Beste Sakallı’nın projesini yaptığı İkinci Gazimağusa Uluslararası Şiir Günleri etkinliğine KKTC’den Arif Albayrak, Ayşen Dağlı, Bedia Balses, Bülent Fevzioğlu, Ulus Irkad, Turgay Akalın ile Portekiz’den Rui Coias, İngiltere’den Ella Chappel, Norveç’ten Ingrid Storholmen ve Türkiye’den İlter Yeşilay katılacak.

Gazimağusa Belediyesi’nin sponsorluğunda yapılacak 21 Mart Dünya Şiir Günü etkinliği ise, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği işbirliğinde Buğday Camii’nde yer alacak ve saat 18.30’da başlayacak.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, şairleri ile Türkiye’den konuk şairlere yönelik bu etkinliğe Türkiye’den Orhan Alkaya ve Sinan Akyol da katılacak Etkinlikte ayrıca Sinan Akyol’un edebiyatta 50. yılı da kutlanacak.