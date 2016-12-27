Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?

Türkiye’nin önde gelen kamuoyu araştırma şirketlerinden biri olan ve KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en doğru tahminlerle dikkat çeken Gezici Araştırma Şirketi’nin, Diyalog okurları için yapmış olduğu araştırmanın, Kıbrıs sorunuyla ilgili ilk bölümünü dün yayınlamıştık.

KKTC genelinde 18 yaş üstü toplam bin 304 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleşen kamuoyu araştırmasının ikinci bölümünü de bugün yayınlıyoruz. Bugünkü bölümde, halkın hükümet icraatlarıyla ve seçim olması halinde oy vereceği partiye ilişkin düşünceleri yer alıyor.

Buna göre; araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın % 38,1’i Halkın Partisi’ne (HP), % 26,7’si UBP’ye % 19,6’sı CTP’ye, %5,2’si DP’ye, % 2,7’si TDP’ye, % 2,4’ü YDP’ye, % 1,4’ü SDP’ye, % 1,3’ü TKP’ye, %1,3’ü BKP’ye, % 1,2’si YKP’ye oy vermiş oluyor. Bu oranlar Karasızlar ve Sandığa Gitmeyenlerin Dağıtılmış Halini yansıtıyor.

Hangi Partiyi hükümette görmek istiyorsunuz?

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2017’de seçim olması hükümet olarak görmek istediği partiye ilişkin dağılım incelendiğinde % 36,3’ü Halkın Partisi’ni hükümet olarak görmek istediğini ifade ederken, % 25,3’ü UBP’yi ve % 21,3’ü CTP’yi, % 6,1’i DP’yi hükümet olarak görmek istediğini ifade ediyor.

Araştırmaya katılan Halkın KKTC milletvekili genel seçimleri bugün olsa oy vermek istediği parti ile 2013 milletvekili seçimlerinde oy verdiği parti arasındaki ilişki incelendiğinde, bugün milletvekili genel seçimi olsa Halkın Partisi’ne oy vermek isteyenlerin % 20,8’i 2013 seçimlerinde DP’ye oy verdiğini, % 19,3’ü UBP’ye ve %19,3’ü karma oy kullandığını ifade etmektedir. Bugün milletvekili genel seçimi olsa CTP’ye oy vermek isteyenlerin % 69,4’ü 2013 seçimlerinde yine CTP’ye oy verdiğini ifade ederken, % 7,5’i karma oy kullandığını ve % 4,6’sı BKP’ye oy verdiğini ifade etmektedir. Bugün milletvekili genel seçimi olsa UBP’ye oy vermek isteyenlerin % 65,4’ü 2013 seçimlerinde yine UBP’ye oy verdiğini, % 7’si karma oy kullandığıı ve % 4,7’si CTP’ye oy verdiğini ifade ediyor

Halk tek başına iktidarı tercih ediyor

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın gerekli gördüğü değişikliklerin gerçekleşmesi hangi hükümet şekliyle mümkün olacağı ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde %64,1’i tek başına iktidara gelecek bir partinin oluşturacağı bir hükümet ile mümkün olacağını ifade ederken, buna karşılık % 35,9’u iki veya daha fazla partiden oluşan bir koalisyon hükümeti ile mümkün olacağını belirtiyor.

Şimdiki Hükümet Başarısız

Araştırmaya katılan halkın şimdiki hükümetin başarı düzeyini nasıl gördüğüne ilişkin dağılım incelendiğinde, % 59’u başarısız olduğunu ifade ederken, % 16,7’si kısmen başarılı olduğunu ve % 24,3’ü ise başarılı olduğunu belirtiyor.

Erken Seçim olmalı mı?

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın erken seçip yapılıp yapılmaması ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 52,9’u erken seçim yapılsın derken buna karşılık % 34,3’ü erken seçim yapılmasını istemediğini ifade ediyor.

En Önemli Sorunlar

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’na göre KKTC’nin en büyük sorununun ne olduğu ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 34’ü Kıbrıs sorunu olduğunu ifade ederken, % 28’i trafik sorunu ve % 27’si eğitim sorunu olduğunu ifade ediyor. Yine %18’i partizanlık, % 18’i de yolsuzluk olduğunu belirtiyor.

Yarın:KKTC Halkı Hangi Gazeteleri okuyor, en doğru haberleri hangi TV kanallarından izliyor

Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Bugün Milletvekili Genel Seçimi Olsa Hangi Partiye Oy Vereceğine İlişkin Dağılım

Bugün Milletvekili Genel Seçimi Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz Yüzde (%) Yüzde (%)

Sandığa Gitmeyenlerin ve Kararsızların Dağıtılmış Hali

HP 30,4 38,1

UBP 21,3 26,7

CTP 15,7 19,6

DP 4,2 5,2

TDP 2,2 2,7

YDP 1,9 2,4

SDP 1,1 1,4

TKP 1 1,3

BKP 1 1,3

YKP 0,9 1,2

Kararsızım 6,8 -

Sandığa Gitmeyeceğim 13,5 -

Toplam 100 100

Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2017 Seçimleri Olsa Hükümet Olarak Görmek İstediği Partiye İlişkin Dağılım

2017 Seçimleri Olsa Hükümet Olarak Hangi Partiyi Görmek İstersiniz? Yüzde (%)

HP 36,3

UBP 25,3

CTP 21,3

DP 6,1

TDP 3

YDP 2,3

BKP 1,8

TKP 1,5

SDP 1,2

YKP 1,2

Toplam 100

Araştırmaya Katılan Halkın KKTC Milletvekili Genel Seçimleri Bugün Olsa Oy Vermek İstediği Parti ile 2013 Milletvekili Seçimlerinde Oy Verdiği Parti Arasındaki İlişki

Bugün Milletvekili Genel Seçimi Olsa KKTC Halkı’nın Oy Vermek İstediği Partiye İlişkin Dağılım 2013 Seçimlerinde OY Verilen Partiye İlişkin Dağılım

UBP CTP DP TDP BKP Karma Kullanmadım Diğer Toplam

HP 19,3 16 20,8 8,5 0 19,3 14,6 1,4 100

CTP 2,9 69,4 2,9 0 4,6 7,5 12,1 0,6 100

UBP 65,4 4,7 3,5 0 0 7,9 17,7 0,8 100

TDP 3,7 7,4 0 66,7 0 11,1 7,4 3,7 100

TKP 0 11,1 0 0 0 55,6 22,2 11,1 100

DP 7,1 1,2 750 0 0 7,1 8,3 1,2 100

SDP 16,7 0 0 0 66,7 0 8,3 8,3 100

YDP 6,7 6,7 53,3 0 0 20 10 3,3 100

BKP 9,1 36,4 0 0 9,1 9,1 27,3 9,1 100

YKP 0 13,3 13,3 0 0 26,7 40 6,7 100

Kararsızım 11,4 12,9 17,1 8,6 0 35,7 11,4 2,9 100

Sandığa Gitmeyeceğim 8,7 20,3 0,7 0,7 0,7 20,3 45,7 2,9 100

Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Gerekli Gördüğü Değişikliklerin Gerçekleşmesi Hangi Hükümet Şekliyle Mümkün Olacağı ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım

Yüzde (%)

Tek başına iktidara gelecek bir partinin oluşturacağı bir hükümet ile 64,1

İki veya daha fazla partiden oluşan bir koalisyon hükümeti ile 35,9

Toplam 100

Tablo 26. Araştırmaya Katılan Halkın Şuan ki Hükümetin Başarı Düzeyini Notlandırırsa Kaç Puan Verdiğine İlişkin Dağılım

Şuan ki Hükümetin Başarı Düzeyine Kaç Puan Verirsiniz? Yüzde (%)

Başarısız 59

Kısmen başarılı 16,7

Başarılı 24,3

Toplam 100

Tablo 29. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Erken Seçim Yapılıp Yapılmaması ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım

Yüzde (%)

Evet 52,9

Hayır 34,3

Kararsızım 12,8

Toplam 100

Tablo 33. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’na Göre KKTC’nin En Büyük Sorununun Ne Olduğu ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım

Sizce KKTC’nin En Büyük Sorunu Nedir? Yüzde (%)

Kıbrıs Sorunu 34

Trafik 28

Eğitim 27

Partizanlık 18

Yolsuzluk 18

İşsizlik 15

Pahalılık 14

Su Sorunu 8,5

Sağlık 7,7

Kamuda Verimsizlik 6,8

Çevre 3,5

Diğer 6,3

*Araştırmaya katılan KKTC Halkı birden fazla tercih yapmıştır.