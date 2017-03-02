Bulaşık yıkıyordu, dünyanın en iyi restoranına ortak oldu!

62 yaşındaki Gambiya asıllı Ali Sonko, Kopenhag’da bulunan ve açıldığı günden beri çalıştığı Noma restoranın ortaklarından biri oldu.

2 Michelin yıldızına sahip olan restoran, 14 yıldır bulunduğu mekandan ayrılarak, Aralık’ta tekrar açılmak için yenilenmekte. Bu süreçte ise sürpriz bir gelişme yaşandı.

Danimarka gazetesi Berlingske’nin haberine göre restoranın sahipleri Lau Richter ve James Spreadbury, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımla, Sonko’nun artık ortakları olduğunu açıkladı ve “Bu sadece başlangıç. Bizimle birlikte çalışmayı seçen arkadaşlarımız ortağımız olmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.

Restoranın şefi Rene Redzepi, Sonko’yu restoranın “kalbi ve ruhu” olarak tanımlıyor ve “12 çocuklu bir baba olmasına rağmen her zaman yüzü gülen bu adam bizim bir parçamız” sözlerini kullanıyor.

34 yıldır Danimarka’da yaşayan ve ülkeye göç etmeden önce Gambiya’da çiftçilik yapan Sonko, yaptığı en iyi işin bu olduğunu ve çok mutlu olduğunu ifade ediyor.

Sonko işine olan sevgisini, “Bu insanlarla çalışmak çok güzel, herkesle çok iyi arkadaşım. Bana her zaman çok saygılı oldular ve desteğe ihtiyacım olduğu her zaman yanımdaydılar. Bu benim sahip olduğum en iyi iş” sözleriyle anlatıyor.

Nordik mutfağının örneklerini sunan Noma restoranı, San Pellegrino’nun Dünyanın en iyi 50 restoranı listesinde 4 kez birinci seçildi.