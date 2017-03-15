Bulaşıkçı şoför için 2 bin TL ceza!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner, Geçitköy’de yaşanan trafik kazasına değindi. Saner, ilgili şirkete 2 bin 20 TL ceza kesildiğini, çalışma izni ile ülkeye gelen kişilerin sadece müracaat ettiği alanda hizmet verebileceğini, farklı bir alanda hizmet veremeyeceğini söyledi.

Bakanlığa bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’nin aileye ulaşarak, her türlü desteğin verileceğini söylediklerini belirten Saner, bunun basına farklı yansımasının hizmet veren personelin moral ve motivasyonunu etkilediğini ifade etti.

Hatırlanacağı üzere 9 Mart tarihinde Çamlıbel-Girne anayolunda Geçitköy mevkiinde 48 yaşındaki Kamil Göktepe’nin kullanımındaki van araca çarparak Göktepe’nin ölümüne yol açan Türkmenistan uyruklu 32 yaşındaki Jeyhun Babayev’in KKTC’ye bulaşıkçı olarak çalışmaya geldiği, 1 Mart tarihinde Aşanlar LTD’te şoför olarak işe başladığı ancak KKTC’de ağır vasıta sürüşü için ehliyeti olmadığı belirlenmişti.

Şirketin bulaşıkçı olarak işe aldığı birini kamyon başına koyarak suçsuz birinin canını alması ile başlayan ihmaller zinciri, geçtiğimiz Pazar gecesi Güzelyurt’tan gelen bir haberle adeta kabusa dönüşmüştü. Eşi Kamil Göktepe’nin ölümüne dayanamayan eşi Tamay Göktepe, Pazar günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Göktepe çiftinin biri 40 günlük iki çocuk ise hem öksüz hem de yetim kalmıştı.