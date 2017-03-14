Bulaşıkçıyı şoför yaptılar, faciaya yol açtılar!

Çamlıbel-Girne anayolunda 9 Mart tarihinde meydana gelen ve biri 40 günlük bebek 2 çocuk babası 48 yaşındaki Kamil Göktepe’nin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının ardından başlayan dram, önceki akşam Kamil Göktepe’nin eşinin acıya dayanamayarak kalp krizi geçirmesiyle daha da arttı.

Ülkede sistemsizlik ve bundan nemalananlar nedeniyle bir aile yok oldu.

Şirketin bulaşıkçı olarak işe aldığı birini kamyon başına koyarak suçsuz birinin canını alması ile başlayan ihmaller zinciri, önceki gün Güzelyurt’tan gelen bir haberle adeta kabusa dönüştü.

Eşi Kamil Göktepe’nin suçsuz yere ölümüne dayanamayan Tamay Göktepe önceki akşam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Sistemsizlik aileyi yok etti

Ülkede birçok sektör ve alanda olduğu gibi trafik alanında da sistemsizlik kendini apaçık gösteriyor. Ülkede bulaşıkçı sıfatıyla çalışan bir vatandaşa kamyon sürdüren şirket, bir ailenin yok olmasına neden olabiliyor.

Acıya dayanamadı

Kâmil Göktepe’nin eşi Tamay Göktepe, geçtiğimiz akşam saat 20.00 sıralarında, ikametgahında aniden rahatsızlanarak önce Cengiz Topel Hastanesine ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine ambulans ile sevk edilmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Otopsi kalp krizi dedi

Tamay Göktepe’nin cesedi üzerinde dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “kalp yetmezliğine bağlı gelişen kalp krizi” solduğu tespit edildi.

Aşanlar Ltd, bulaşıkcıyı şoför yaptı

Göktepe’nin kullanımındaki Van araca çarparak kazaya yol açan Türkmenistan uyruklu 32 yaşındaki Jeyhun Babayev’in KKTC’ye bulaşıkçı olarak çalışmaya geldiği, 1 Mart tarihinde Aşanlar LTD’te şoför olarak işe başladığı ancak KKTC’de ağır vasıta sürüşü için ehliyeti olmadığı belirlendi.

Aracın evrakları bile tam değil

Kazaya neden olan kamyonun muayenesiz ve sigortasız olduğu da ortaya çıktı. Kazanın tamamen bir ihmaller zinciri nedeniyle meydana gelmesi, ülkede sistemsizlikten nemalanan birçok şirketin bundan yararlanmasına neden oluyor.

Tutuklu yargılanacak

Geçtiğimiz Cuma günü mahkemeye çıkarılıan Türkmenistan uyruklu zanlının davaları görülünceye kadar tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 2 ay süre ile cezaevine gönderilmesine emir verildi.

Kaza zanlı Jeyhun Babayev’in yönetimindeki GK 431 plakalı kaya yüklü kamyon ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli virajda direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına geçerek karşı istikametten gelmekte olan Kamil Göktepe yönetimindeki NT 461 plakalı Van araç ile çarpışması sonucu meydana gelmişti. Kazada ağır yaralanan NT 461 plakalı Van araç sürücüsü Kamil Göktepe’nin, kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, saat 16.20’de yaşamını yitirmişti.