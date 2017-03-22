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“Bulutları Anlamak” semineri yarın

“Bulutları Anlamak” semineri yarın

“23 Mart Dünya Meteoroloji Günü” dolayısıyla yarın, “Bulutları Anlamak” konulu seminer düzenlenecek.

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“23 Mart Dünya Meteoroloji Günü” dolayısıyla yarın, “Bulutları Anlamak” konulu seminer düzenlenecek.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenecek seminer, saat 09.30’da Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Merkezi’nde yer alacak.

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