“Bulutları Anlamak” semineri yarın
“23 Mart Dünya Meteoroloji Günü” dolayısıyla yarın, “Bulutları Anlamak” konulu seminer düzenlenecek.
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“23 Mart Dünya Meteoroloji Günü” dolayısıyla yarın, “Bulutları Anlamak” konulu seminer düzenlenecek.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenecek seminer, saat 09.30’da Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Merkezi’nde yer alacak.
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