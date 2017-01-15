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Bunu yapan erkekler aman dikkat!

Bunu yapan erkekler aman dikkat!

Uzmanlar, sağlık açısından yatağa çıplak girilmesini öneriyor... İngiliz The Sun gazetesinin haberinde; iç çamaşırıyla uyumanın erkeklerde sperm kalitesini düşürebileceği belirtildi.

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ABD'de bulunan Jersey Üroloji Topluluğu Erkek Sağlığı Enstitüsü'nden Dr. Brian Steixner, iç çamaşırıyla uyuyan erkeklerin üreme konusunda sıkıntı yaşayabileceğini ifade etti.

Hekimlere göre; iç çamaşırıyla uyumak, erkeklerde kasık bölgesinin geceleri aşırı ısınmasına yola açıyor ve bu da sperm kalitesini olumsuz yönde etkiliyor.

Steixner, "Sperm üretimini en uygun hale getirmek için genital bölge ısısının doğru seviyede kalması gerektiğini" vurguladı.

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